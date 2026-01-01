Emily in Paris｜穿搭顏色太誇張被嘲老土　網民：視覺太衝擊

Netflix大熱愛情劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）第五季日前已經回歸，更登上香港區點播排行榜Top 10位置。由Lily Colins飾演的「Emily」工作和感情生活都會進入全新階段，背景設定早羅馬及巴黎。而來到意大利開展新工作挑戰的Emily卻遇上重重困難，文化差異及新生活似乎不似預期順利。除了劇情發展之外，有不少劇迷都吐糟Emily的服裝。

《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）第五季日前已經回歸，更登上香港區點播排行榜Top 10位置。（劇集海報）

Emily在劇中穿上七彩繽紛的服裝，配搭誇張兼線條復雜的飾物，過於張揚的服裝跟低調優雅時尚的法國及意大利風格大相徑庭，劇集播出後即被劇迷吐糟老土：「臉和髮型都很好 但穿搭卻太難看了」、「因為穿搭，一出場還沒說話就覺得好吵」、「視覺太衝擊」、「艾蜜莉你要不要認真跟你老闆跟閨蜜學學穿搭」、「Less is more」。

Emily在劇中穿上七彩繽紛的服裝。（劇照）

有劇迷吐糟穿搭不適合在法國或意大利。（劇照）

有劇迷認為如此誇張及雜亂無章的配搭，應該是刻意突出來自美國的Emily做什麼都用力過度的性格。（劇照）

不過，有劇迷認為如此誇張及雜亂無章的配搭，應該是刻意突出來自美國的Emily做什麼都用力過度的性格：「這些服裝很好的表現了一個美國人在法國的突兀、努力融入…很適合人設」、「人設就是俗」、「故意突出美國人在巴黎的那種用力過度的意思嗎」。