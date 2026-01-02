尋秦記｜連晉陰險背景音樂洗腦25年　竟非原創來自英國罐頭音樂庫

香港歷史穿越鉅製電影《尋秦記》，由古天樂擔任總監製兼男主角，吳炫輝及黎震龍執導，並由劇集原班人馬林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名、陳國邦與歐瑞偉主演，並加入苗僑偉、白百何、朱鑑然、洪天明等主演新角色，前日（12月31日）終於在香港及內地同步上映！《尋秦記》為2001年無綫電視台慶劇，事隔25年終於推出延續劇情的電影版，上映後吸引大量觀眾爭相入場，首日票房已高開1129萬元，成為香港史上最高開畫票房港產片！

《尋秦記》電影版由劇集原班人馬主演。（《尋秦記》電影版劇照）

《尋秦記》電影版昨日上映，已衝破香港電影史上港產片最高開畫票房紀錄。（《尋秦記》電影版劇照）

《尋秦記》作為穿越歷史劇集始祖，締造不少經典場面與金句，成為數代香港人集體回憶，在古天樂原唱主題曲〈天命最高〉以外，由江華飾演的反派連晉（嫪毒）每次出場時配上的「啊～啊～～」陰險邪惡背景音樂亦成為經典之一，洗腦洗足25年！原來連晉背景音樂並非由TVB劇集班底原創，當年採用英國音樂庫Bruton Music的「罐頭音樂」，來自專輯《War Images》的其中一首樂曲〈Holy War〉。

連晉每次出場都帶有陰險邪惡背景音樂。（《尋秦記》劇集劇照）

連晉的陰險邪惡背景音樂洗腦洗足25年。（《尋秦記》劇集劇照）

連晉每次出場時「啊～啊～～」背景音樂，其實只用上〈Holy War〉開頭約7秒前奏，樂曲全長超過3分鐘，期間多次重覆前奏部份，洗腦程度爆燈！《尋秦記》劇集其他部份，其實亦用上該專輯另一首樂曲〈Warmongers〉與〈On the Offensive〉，分別為多位角色登場背景音樂及緊張場面配樂，觀眾目前在不同影音網站上均能重聽回味。