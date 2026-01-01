尋秦記電影版｜除夕午夜場貢獻近百萬票房　真正做到夜繽紛

由古天樂擔任總監製兼男主角，攜同劇集原班人馬林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名、陳國邦及新加盟的苗僑偉主演的電影版《尋秦記》，自開拍至今一直備受觀眾期待，終於在今年12月31日壓軸上映！結果開畫日已經以1,481場次，以及票房錄得$11,299,366港元，分別破了香港電影開畫最多場次及開畫最高票房紀錄，雙高！而《香港01》亦留意到，除夕當晚有安排了不少午夜場，而這些場次更表現強勁，意外激活香港夜繽紛市場。

開畫日已經以1,481場次，以及票房錄得$11,299,366港元，分別破了香港電影開畫最多場次及開畫最高票房紀錄，雙高！（網上圖片）

古天樂主演的《尋秦記》電影版，等待多年終於順利上畫。（《尋秦記》電影版劇照）

午夜場這個名字，是香港電影80、90年代，黃金時代的產物，多數指周末或節日期間，於晚上11點打後放映的場次，多數作為新片試反應的渠道，跟時下的「神秘電影場」有點相似。但隨住疫情過後，香港夜生活市場不再生，很多戲院最夜一場更是9點半，午夜場這產物近乎絕響。而今次大除夕，一部《尋秦記》電影版就成功激活這個市場。

項少龍與盤兒的師徒關係，裡裡外外都跟現實中的古天樂、林峯有點相似。（《尋秦記》電影版劇照）

盤兒於廿年後，已成為殺人不眨眼的秦王。（《尋秦記》電影版劇照）

《香港01》就住這個提問，向天下一電影公司查詢，先以晚上10點打後放映的場次計，當晚至少有113場，而累計票房便有近200萬港元，真正做到夜繽紛。如果再精準地單單計算午夜場時段表現，原來都為全日票房，貢獻接近100萬，非常凌厲。而截止今日（1/1 下午6點），總票房更準備突破2,000萬。如走勢持續，電影必定向過億邁進，甚至創更高紀錄。