尋秦記電影｜內地上映三日收逾1億票房　林峯真穿越撞樣兵馬俑

時隔24年，由原班人馬主演的《尋秦記》電影版終於在日前（2025年12月31日）正式上映，而截止目前為止，在內地上映第三日已突破逾1億人民幣票房，走勢持續上升中。因為《尋秦記》的熱潮，亦帶動不少網民翻查秦朝的歷史，其中秦兵馬俑近日就引來許多討論，更有網民指在一號兵馬俑坑中發現一尊彩繪陶俑神似林峯本人，相當搞笑。

「跪射俑」是秦姑始皇兵馬俑博物館的「鎮館之寶」

在《尋秦記》中，林峯飾演秦始皇赢政，然而這個真實人物在現實生活中無人不曉，即使對他的生平歷史不熟悉，但也總聽過位於西安臨潼他的陪葬坑兵馬俑。然而，這座地下皇城出土數千個表情姿態不一的陶俑中，當中位於二號坑東北角的「跪射俑」卻最是震撼的，因為這尊兵馬俑是唯一一個保持原貌且未經人工修復的兵馬俑，所以被視為是秦始皇兵馬俑博物館的「鎮館之寶」。

從「跪射俑」的整個姿態可見，其身穿着戰袍，外披鎧甲，左腿呈曲蹲，右膝着地持弓姿態，頭頂左側盤着圓形髮髻，髮型規整乾淨俐落。另外，這尊「跪射俑」的鞋底紋飾一共有三個部分，前後為了防滑耐磨，所以紋路會比較密集，而中間部分就較為零散，反映出當時的鞋造非常講究，整尊「跪射俑」栩栩如生，原汁原味。

林峯被指撞樣兵馬俑

而林峯被網民指撞樣兵馬俑則發生在一號兵馬俑坑，雖該兵馬俑頭部覆蓋了透明的保護膜(防止彩繪脫落），但從45度側面細心觀看，可發現該兵馬俑的臉型、鼻樑線條、嘴型及神態甚有林峯的影子，再加上兵馬俑呈現黃土色，令人聯想起當年（2000年）他在《尋秦記》中演出時其黝黑膚色，兩者膚色較為深層明顯，所以乍看之下有林峯當年的影子，令不少網民都笑指他真的穿越了。而他早前接受內地彙體訪問時，就提到自己被指撞樣兵馬俑都有嚇一嚇，表示很想去看一看這尊兵馬俑。

