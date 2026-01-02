內地元旦檔期《尋秦記》電影三日驚喜破億　成龍票房仆直無叫座力

踏入2026年，內地於去年12月31日起迎接元旦檔期，共有11部電影分別於除夕及元旦日上映，包括犯罪懸疑片《匿殺》、歷史穿越片《尋秦記》電影版、港台奇幻愛情片《他年她日》、動畫《海綿寶寶：深海大冒險》（The SpongeBob Movie：Search for SquarePants）及成龍主演的溫情喜劇《過家家》等。內地元旦檔期截至今日（2日）共收報7億4200萬元人民幣票房，其中尤其以元旦（1日）收報3億3700萬元最高。

內地元旦檔期共有11部電影上映，包括犯罪懸疑電影《匿殺》由張鈞甯主演。（《匿殺》電影劇照）

香港代表方面則有期待已久的《尋秦記》電影版！（《尋秦記》電影版劇照）

縱觀內地2026年開鑼票房，撇除分別於11月底及聖誕檔期上映的《優獸大都會2》（Zootopia 2）及《阿凡達3》（Avatar：Fire and Ash），元旦檔期以《匿殺》表現最佳，收報1億6200萬元；香港代表《尋秦記》則在今日衝破億元大關，暫時收報1億1900萬元，在三日內破億成績相當驕人！

元旦檔期以《匿殺》表現最佳，收報1億6200萬元。（《匿殺》電影劇照）

《尋秦記》三日內衝破億元大關，收報1億1900萬元！（《尋秦記》電影版劇照）

然而成龍主演新作《過家家》的票房表現，卻引起內地觀眾網民關注，昨日上映至今僅收2077萬元，分別佔全國票房3.6%及2.3%，全國影院場次率亦只有11.1%及5.2%。內地媒體《網易新聞》分析指，《過家家》票房「仆直」反映成龍對內地觀眾叫座力急跌，加上溫情喜劇並非成龍最擅長的題材，因此對觀眾吸引力大減，亦未如去年上映的《捕風追影》一樣成功。