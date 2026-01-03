尋秦記電影｜向華強力撐古天樂投資逾2千萬　透露與對方私密對話

期眾期待的《尋秦記》電影版在日前（2025年12月31日）正式上映，無論在香港（破2千萬港元）還是內地（破1億人民幣）截止目前為止票房都相當理想，走勢持續向好。而作為影視大亨的向華強近日在個人頻道中表示為了支持香港電影及古天樂，自己也為該電影投資了逾2千萬港元，強調：「我都不拿出來，我就不是向華強啦！」

《尋秦記》票房持續向好。（《尋秦記》微博圖片）

傳《尋秦記》總投資額約3.5億人民幣

在影片中，向華強就透露一次與古天樂的對話，他表示：「他拍那個《尋秦記》拍了一段時間了，也花光錢。他找到我，他說『我這樣子再虧下去我要睡天橋底了，向先生，那支持我們嘛，支持香港電影一下吧。』」而有傳《尋秦記》總投資額約3.5億人民幣，絕對是大製作。

古天樂為香港電影出心出力。（《尋秦記》微博圖片）

向華強也投資了《尋秦記》。（微博圖片）

向華強力撐古天樂

而向華強眼見古天樂為香港電影出心出力，站在他的角度沒有不幫的理由，於是投資了兩千多萬港元：「他也是我捧出來的，他現在又這麼熱血，想搞好香港電影，他說我拍了兩億多吧，那我就做10%兩千多萬吧，那我就發覺他是有這個心，想幫香港電影，在我來講我真的賠點無所謂，我就很想支持那個香港電影，支持他，如果那個時候2千多萬，我都不拿出來，我就不是向華強啦！」因為香港電影成就現今的他，所以他懂得飲水思源：「這個行業使我真的發達，我也很熱愛這個行業，也捧過很多人，甚至我自己，很多人認識我，所以我的名我的利都是香港電影給我的。」

古天樂依然非常有型。（《尋秦記》微博圖片）