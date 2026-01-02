2025香港票房較去年下跌15%　僅8部電影過千萬《尋秦記》單日夠數

香港票房有限公司今日（2日）公布2025年香港電影市道票房成績，統計數據後表示，香香港中西電影票房全年總收入為11億3147萬元，較2024年收報13億4357萬元下跌15.79%。香港去年最賣座中西電影榜三甲，分別為冠軍《鬼滅之刃無限城篇》累積9760萬元，目前仍在上映中；亞軍《F1電影》收報6895萬元；季軍則為迪士尼動畫《優獸大都會2》（Zootopia 2）累計6474萬元，目前仍正在上映。

《鬼滅之刃無限城篇》以9760萬元成為香港2015年最賣座電影。（《鬼滅之刃無限城篇》劇照）

《F1電影》收報6895萬元排行第二。（《F1電影》劇照）

迪士尼動畫《優獸大都會2》累計6474萬元排行第三。（《優獸大都會２》電影劇照）

至於港產片方面，今年共有八部電影票房過千萬，票房最高為本地動畫《世外》以1536萬高踞榜首；鍾雪瑩金馬封后作《看我今天怎麼說》以1373萬排行第二；張家輝自導自演作品《贖夢》則以1328萬排行第三；其餘順序則為《臨時決鬥》、《風林火山》、《祥賭必贏》、《尋秦記》及《金童》。其中電影版《尋秦記》僅於去年上映一日，在首日便衝破1000萬大關，成績令業界欣喜。

本地動畫《世外》以1536萬成為2025年最賣座香港電影。（《世外》劇照）

鍾雪瑩金馬封后作《看我今天怎麼說》則以1373萬排行第二。（《看我今天怎麼說》劇照）

《尋秦記》在上映首日已衝上2025年香港電影年度排名第七位，開畫當日港澳票房收入高達1153萬元，打破歷年香港電影及華語電影開畫日最高票房記錄，超越此前兩料保持者《破．地獄》的746萬元記錄。《尋秦記》不僅刷新香港與華語電影開畫票房，更成為香港電影史上上映電影開畫票房亞軍，驚喜地超越《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers：Infinity War）於2018年的千萬記錄，然而與《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）於2019年超過2000萬元的驚人記錄。

《尋秦記》成為香港電影史上上映電影開畫票房亞軍！（《尋秦記》電影版劇照）