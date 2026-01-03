用武之地｜改編戰亂區真人真事　中國夫妻被劫持成人質艱險自救

由寧浩監製，申奧執導，申奧、許淥洋編劇，肖央、齊溪、任達華、鄭愷領銜主演的電影《用武之地》，由東方影業、洲立影片及銀都機構聯手港澳發行，將於2026年1月22日戲院上映！影片根據境外人質倖存者真實經歷改編，講述了一對中國夫妻在境外戰亂地帶被劫持成為人質，歷盡艱險自救逃生的故事。電影為導演申奧繼《孤注一擲》《南京照相館》後又一現實題材力作，通過鏡頭首度帶領觀眾在大銀幕直擊境外戰爭地的真實暴行，探尋未曾披露的人質自救細節。

電影《用武之地》將於2026年1月22日港澳戲院上映！（《用武之地》海報）

電影講述駐外記者馬笑（肖央 飾）和志願醫生潘文佳（齊溪 飾）夫婦陪同工程師苗峰（鄭愷 飾）赴郊區修理基站的途中，當地局勢突變，三人被極端組織綁架，並在獄中結識了華僑商人周偉傑（任達華 飾），為求得一線生機，在荒蠻戰亂中踏上逃生之路的故事。影片根據境外人質倖存者真實經歷改編，跌宕情節之下，呈現濃重的現實色彩，加上海外實景拍攝加持，力求讓故事表達出更強烈的真實感。繼《孤注一擲》後，導演申奧再次聚焦境外發生過的真實故事，從人性與生存的角度出發，將鏡頭對準硝煙背後的眾生，見證普通人在戰亂之中為求一線生機的頑強掙扎。在今日發佈的預告中，只見戰亂之地死亡威脅升級，四處遍佈的炸彈，肆意屠殺的暴行，大尺度畫面極具感官衝擊。影片於海外實景拍攝，第一視角再現戰亂地帶的混亂與殘酷，紀實風格務求真實還原人質極限求生的狀態。

駐外記者馬笑（肖央 飾）和志願醫生潘文佳（齊溪 飾）夫婦陪同工程師苗峰（鄭愷 飾）赴郊區修理基站的途中，當地局勢突變，三人被極端組織綁架。（《用武之地》劇照）

從預告中亦看到電影揭示了鮮為人見的境外戰亂地帶，四周遍佈炸彈。（《用武之地》劇照）

「普通人視角」及「取材真實」一直是導演申奧創作的關鍵詞，導演申奧從大量紀錄片和被俘人質回憶錄中親錄細節，力求真實再現人質在境外被綁架的驚險遭遇。戲中夫妻兩個人一同被捉走後互相假裝不認識，便是一項駐外工作人員的培訓內容。導演申奧透露：「極端分子會通過威脅丈夫來要挾妻子，這都是他們運作機制裡真實存在的手段。」同時極端分子會採取非常原始的方式通訊，導演介紹：「他們往往手遞手、人見人，不用互聯網和手機，通過對講機聯絡，通過車和腳踏車來傳遞所有的證據。」

導演申奧從大量紀錄片和被俘人質回憶錄中親錄細節，力求真實再現人質在境外被綁架的驚險遭遇。（《用武之地》劇照）

從預告中亦看到電影揭示了鮮為人見的境外戰亂地帶，四周遍佈炸彈、暴行無處不在，槍決火刑、砍腳割喉、無差別屠殺、自殺式襲擊...... 文明世界的一切在這裡毫無「用武之地」。戲中主角們被意外捲入這場「鋼鐵軍」掀起的暴亂之中，淪為了明碼標價的人質，一條人命贖金五百萬美金。死亡如影隨形，為抓住一線生機，戲中一眾角色展開了一場驚心動魄的極限自救。電影一方面向觀眾披露了在世界的另一端依舊充斥著血腥殘酷的暴行，同時也呈現了生活在這片戰亂之地的普通人面對著怎樣提心吊膽、生死無常的生活。炮火背後是無數無辜的家庭，面對戰火硝煙，和平永遠是全人類共同的期待。