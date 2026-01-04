黃文標專訪｜《尋秦記》一角當年係次選　跟古生再聚︰同以前一樣

《尋秦記》電影版自公布上映後，網上掀起一片「尋秦」熱，齊齊回帶多段片段。其中飾演二弟「滕翼」的香港演員黃文標（標哥），更獲不少人關注。標哥入行已經36年，因為長期留住一撮鬍鬚，又經常飾演惡形惡相的收數佬角色，故有「御用收數佬」之稱。標哥離開TVB後，曾轉投HKTV，結業後便減少幕前演出，現從事銷售行業。今集《由零說起》就請到黃文標，同大家細訴入行以來的點點滴滴。



因為電影《尋秦記》上映，網上掀起一片「尋秦」熱，其中飾演二弟「滕翼」的香港演員黃文標（標哥），更獲不少人關注。（林志龍 攝）

黃文標在《尋秦記》飾演二弟「滕翼」，深入民心。（《尋秦記》劇集截圖）

做學廚被師兄圍毆

現年63歲的黃文標，小時候在石峽尾邨長大，兒時對讀書興趣不大，由於爸爸是五金技工，所以到基協中學選讀工科，按道理畢業後便要到工廠、車房或巴士廠工作︰「我心想很骯髒啊，偈油黑漆漆的。」所以畢業後都冇從工科發展，第一份工選擇去做學廚。「在中環的希爾頓酒店。」但做不了一年，便因為跟同事打交而辭職。因當時總廚退休，他想在退休之前將所有學廚升做初級廚師。由於同期有師兄做了4年，而他做了未夠1年便有同等待遇，於是被同事眼紅。

黃文標（中間扮演殭屍）年輕時已參與話劇演出。（受訪者提供）

黃文標（中間黑西裝者）年輕時已參與話劇演出。（受訪者提供）

黃文標︰「師兄覺得進來一年都不夠，便可以晉升，一定是刷鞋仔，於在更衣室儲物櫃處，被三至四個師兄打。」亦因為這個原因，順勢離開飲食業。由於標哥在家中最細，已經沒有經濟壓力，家人都讓他自由發展，無論是做電子錶、倉務員、還是各式各樣的銷售員，甚至是玩話劇。「朋友一次偶然機會提到，有間叫《觀塘劇團》招會員，問我有沒有興趣一起玩？便即管去試試，當時他們是第一屆，由羅冠蘭、呂志剛、林立三做導師，我同期同學有張達明、古明華。」

當時標哥還未有以演戲當終身職業的概念，目標只是練練自己的膽量︰「我都是怕面對群眾，一面對一大群人就會口齒不伶俐，透過話劇的訓練，可以將自己的膽量擴闊一點。」

黃文標（左一）以27歲之齡，考入TVB。（受訪者提供）

自黃文標留鬚後，角色多演反派。（林志龍 攝）

27歲先入TVB︰自己知自己事

黃文標於1989年加入TVB的訓練班，當時已經27歲。「自己知道自己甚麼事，不是靚仔沒想過可以當主角，只不過就是喜歡演戲，所以繼續堅持到現在。」一撮粗邁的鬍子，是標哥的象徵。其實標哥入行初期，是沒有留鬚的，所以初期會獲派演警察這些正氣角色，直至1994年《射鵰英雄傳》，為了不用每日黏鬚這麼麻煩，於是開始留鬚，亦因而展了他的「惡人之路」。「沒留鬚前，角色通常都比較正氣，警察、寫字樓同事等，留了鬚之後，古裝就是甚麼掌門、將軍，時裝就是賊、收數佬，建立了一個收數佬形象出來。」

未留鬚可演辦公室同事。（影片截圖）

古裝劇多演掌門或將軍。（影片截圖）

時裝劇不時演賊和收數佬。（影片截圖）

在《使徒行者２》，飾演社團人物亦入型入格。（影片截圖）

要數黃文標最多人記得的角色，反而不是任何歹角反派，而是在《尋秦記》中飾演項少龍的結拜二弟滕翼，其忠誠戇直性格，贏得觀眾的愛戴。不過該角色最初原來不是物色他來演。黃文標︰「這個都不是監製自己講的，是從旁邊的渠道聽到，最初是想找麥包（麥長青）演，後來為甚麼會轉做我，我就不清楚了。」

最初滕翼一角，屬意由麥長青飾演。（《黑金風暴》劇照）

黃文標的惡人感覺，深入民心。（林志龍 攝）

古天樂一句「你個樣都幾似耶穌」接唔住

而這角色亦是標哥在TVB期間，戲份最重，演得最開心的一角。「跟古天樂他們合作起來很新鮮，因為我們是講古裝對白，他就講一些時裝對白，有時候真的合不來。有一幕很經典，就是他突然對住我講︰『你個樣都幾似耶穌！』當時我話︰『大哥，我點接你？』佢就話不用理他，照講自己對白就可以，結果出來是很有火花。」

古天樂這句對白即臨時加上去。（《尋秦記》劇集截圖）

身經百戰的黃文標，一時間都接唔住呢句爆肚。（《尋秦記》劇集截圖）

獲邀拍電影版︰真的好像一家人

角色在劇中出生入死，但去到公布開拍電影版，劇組最初都未找標哥歸隊，標哥都以平常心面對，直至去到差不多開拍，電話便來了。「公布電影版時，最初是冇我份的，我聽幕後講，係去到第十稿先有我這個角色出現，起初可能是資金問題，演員的份額不可以太多。」最後基於古生想原班人馬歸隊，標哥最終都順利以滕翼一角亮相大銀幕。

滕翼一角，廿年後仲有型。（《尋秦記》電影版劇照）

劇本寫到第十稿，標哥終於有機會亮相歸隊。（《尋秦記》電影版劇照）

跟朱鑑然相識數日，已對他甚體貼。（《尋秦記》電影版劇照）

而歸隊後，那份一家人的感覺，令標哥仍然回味。「先講一下朱仔（朱鑑然），有一次我穿不夠衣服，因為貴州的天氣很反常，拍到黃昏的時候突然很冷，我就只穿著一件戲服。朱仔見到我站著，問我是否帶不夠衣服，然後一二三，將自己的羽絨外套披著我說︰『我們一件外套兩份穿！』但我當時和朱仔就只認識了幾天。」宣萱見到這情況，二話不說將手中的暖水袋遞給他，然後到古天樂見到，又命助手拿自己件外套給他披上︰「整個氣氛就真的好像一家人，雖然他做了大老闆，但他還是沒有甚麼架子，跟以前一樣。」