MOViE MOViE「焦點影人」何超儀　遊歷由幕前到監製的蛻變

香港藝人何超儀（Josie）自 2006 年創立電影公司 852 Films 以來一直活躍於電影界，同時兼顧演出、製作與投資多重身份，作品風格多元，從本地製作延伸至亞洲各地，甚至進軍荷里活。她擅於在獨立與類型電影之間遊走，持續探索創作的邊界與可能。今次 MOViE MOViE「焦點影人」專題節目將橫跨電視頻道與戲院，聚焦Josie 參演的六部作品——有顛覆性、實驗性，也有靈性與日常交織的敘事。從小眾到「貼地」，每一部都展現她對電影的熱情與不設限的創意視野，讓觀眾重新認識這位敢於突破的影壇異數。

MOViE MOViE「焦點影人」何超儀海報。（官方提供）

回顧她30年的電影事業生涯，Josie 表示不論個人演戲還是公司的電影製作，初心都是拍一些別人不會觸及的題材，「有些題材或角色不常見於香港電影，而既然沒有人拍，就不如由我們來試一下，用香港的方式去拍這些另類電影！」公司成立20年來 Josie 初心如一，拒絕為自己設限，保持開放的態度，「我們沒有甚麼題材一定要拍或一定不拍，最重要是概念有趣好玩，拒絕平凡，無懼偏鋒。因為我們對電影充滿好奇，希望世界能夠看見更多創意！」

《維多利亞壹號》今次播出（國際版），將在戲院作限量放映。(《維多利亞1號》劇照）

MOViE MOViE 頻道（Now TV ch 116）於一月份將放映五部Josie有份參演或身兼製作的作品，包括勵志運動電影《全力扣殺》（Full Strike）、帶領一聚香港音樂人，包括MC仁、Jason Kui、The Uni Boys、秋紅主音Jan Lo，到冰島尋找快樂的紀錄片《尋找極致的喜悅：火與冰》（Finding Bliss: Fire and Ice）、真實冒險故事改編，由荷里活影星 Jonathan Rhys Meyers 飾演英國冒險家 James Brooke的大製作《婆羅洲王公崛戰》（Rajah）、Michael Jackson 女兒 Paris Jackson 有份參演的怪誕黑色喜劇《修女有毒》（Habit） 及以魔鬼怪嬰降世為主題的話題日本恐怖片《怨泊》（Onpaku），其中《婆羅洲王公崛戰》、《修女有毒》及《怨泊》更是香港獨家首播！

（《全力扣殺》劇照）

《全力扣殺》男主角鄭伊健憶述，拍攝該電影期間深深感受到 Josie 的敬業樂業，即使她同時在趕拍另一部電視劇亦不表現出辛苦，讚揚 Josie 是一位勇於突破的演員，「她總是渴望嘗試不同的戲路，不論是動作片、文藝片、恐怖片， 她都充滿熱忱。在她身上能看見那種不甘重複、不斷挑戰自我的演員特質。」伊健期待將來能再次與 Josie 合作，「因為她對創作一直有自己獨特的視角，往往帶來令人驚喜的構思。」

至於《怨泊》的導演藤井秀剛原來是看完《維多利亞壹號》後被何超儀的表演震撼，決定邀請她當女主角！早在拍攝之前已經是 Josie 的忠實粉絲，所以他表示能夠和她合作是人生中最棒的經驗！他讚揚 Josie 是一位懂得運用感官去表演的演員：「我能感受到她將自己完全投射到角色上。她本身是一名強大的女性，甚至堪稱地上最強！因此她對女主角墜落的詮釋極為壯觀，儼然是藝術。我自問尚未完全挖掘出她所有的優秀特質，但《怨泊》讓我們能展示她的那一面。她依然在不斷進化。」

(《婆羅洲王公崛戰》劇照）

適逢《維多利亞壹號》（Dream Home）上映15周年，MOViE MOViE 有幸得到 852 Films 的支持，一月份帶來更加原汁原味的「國際版」在戲院作限量放映，讓觀眾透過大銀幕重新感受作品的震撼性及衝擊力。更有一場《維多利亞壹號》（國際版）放映在香港大學舉行，由 MOViE MOViE 與香港大學（港大）比較文學系、文學及文化研究碩士課程與全球化及文化研究中心合辦，映後設分享會，由港大比較文學系講師林瀚光博士擔任主持，以「DREAM HOME: 15 Years Later」（暫定）為題，邀得主演兼監製 Josie 及聯合監製陳子聰出席，從電影製作、文化研究及社會角度作更深入的分享和探討。

除了有橫跨電視頻道與戲院的電影節目，MOViE MOViE 亦聯同 852 Films 在位於銅鑼灣的香港柏寧酒店合辦「MOViE MOViE 焦點影人：何超儀」主題展覽，由2026年1月2日至2月2日展出一系列電影海報及劇照，讓公眾人士近距離欣賞藝術創作之餘，亦可從多角度認識Josie的電影之路。