尋秦記電影｜趙盤項寶兒成秦朝創始終結　嬴政項羽確有一面之緣？

香港歷史穿越鉅製電影《尋秦記》，由古天樂擔任總監製兼男主角，吳炫輝及黎震龍執導，並由劇集原班人馬林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名等主演，更加入苗僑偉、白百何、朱鑑然、洪天明等主演新角色。《尋秦記》電影終於在12月31日上映，創香港史上最高開畫票房港產片紀錄，更於五日內衝破4000萬票房，大受觀眾歡迎！《尋秦記》電影版新登場角色中，朱鑑然飾演的青年版項寶兒（項羽）至關重要，在劇情中更發揮關鍵性作用！

林峯再次飾演《尋秦記》男主角趙盤。（《尋秦記》劇照）

新加盟《尋秦記》的朱鑑然則飾演項寶兒。（《尋秦記》劇照）

以下內容含有《尋秦記》電影版劇透成分，未入場睇嘅觀眾慎入！

《尋秦記》電影劇情中，項寶兒雖然未參與戰鬥戲份，但在劇情結局被Ken（苗僑偉 飾）洩漏將會成為推翻秦朝的人物後，畫面中秦朝開創者與終結者四目交投一剎，一舉將趙盤與項少龍稍微修補的師徒關係摧毀，讓秦王矛頭再次指向項太傅。歷史中當然沒有電影虛構的戲劇性場景，然而史實中嬴政與項羽卻確有一面之緣，二人相會一刻亦注定秦朝將會亡於項羽之手。

Ken向趙盤洩漏秦朝亡於項寶兒之手的天機！（《尋秦記》劇照）

趙盤得知項羽將會滅秦，便摧毀與項少龍稍微修補的師徒關係，讓秦王矛頭再次指向項太傅。（《尋秦記》電影版劇照）

史實中，項羽出身楚國名將之家，祖父項燕領軍對抗秦將王翦六十萬大軍，兵敗被秦軍所殺，楚國亦因此滅亡。項羽自小天賦異稟，身高八尺力能舉鼎，然而項羽不論讀書或學劍均半途而廢，叔父項梁不滿之下，項羽卻直言：「書足以記名姓而已。劍一人敵，不足學，學萬人敵。（讀書只要識字記住名字就夠；劍術只能對付一人不值得學；要學便學對付千軍萬馬的本領）」但項梁教導項羽兵法，項羽仍略知大意便停學。

使書記載項羽為楚國名將項燕之孫。（《尋秦記》電影版劇照）

史書記載項羽身高八尺，力能舉鼎。（《尋秦記》電影版劇照）

項羽讀書、練劍與學兵法都半途而廢。（《尋秦記》劇照）

公元前210年，秦始皇巡遊至會稽郡渡錢塘江期間，當時年僅22歲的項羽陪同叔父項梁圍觀嬴政出巡，項羽當時大膽地直言：「彼可取而代也（可以取代他）。」項梁嚇得掩蓋項羽之口，卻同時對項羽另眼相看。年紀輕輕的項羽已有野心建立霸業，更一語成讖在三年後與劉邦滅秦成為西楚霸王，成為中國歷史中千古無二的神勇猛將。