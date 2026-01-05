阿凡達3︱占士金馬倫神作回歸8大焦點　革命性VFX特效臻極致視覺

《阿凡達3》在各地上映後票房成績非常亮麗，全球票房累計已突破8.6億美元，成為2025年全球第六大賣座電影，三部《阿凡達》系列電影全球總票房迄今超過61億美元。史詩級科幻鉅製《阿凡達3》由殿堂級金像名導占士金馬倫（James Cameron）執導及監製，匯聚原班人馬包括森禾霍頓（Sam Worthington）、素兒莎丹娜（Zoe Saldaña）、金像影后琦溫斯莉（Kate Winslet）及金像提名影后薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）等主演，帶領全球觀眾重返潘多拉（Pandora）星球，延續前兩集的浩瀚奇幻冒險。

《阿凡達3》由殿堂級金像名導占士金馬倫執導及監製，系列原班人馬主演。（視覺中國）

森禾霍頓繼續飾演男主角積舒利。（《阿凡達3》電影劇照）

素兒莎丹娜繼續飾演女主角妮蒂莉。（《阿凡達3》電影劇照）

首集《阿凡達》於2009年上映，被譽為劃時代經典，截至目前全球票房錄得超過29.2億美元，為影史最賣座電影，並獲奧斯卡九項提名，贏得最佳攝影、最佳視覺效果及最佳美術指導三項大獎。續集《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water），延續深受喜愛的角色及故事，以23.2億美元票房位居影史第三位，再次摘下奧斯卡最佳視覺效果獎。

《阿凡達：水之道》以23.2億美元票房位居影史第三位。（《阿凡達3》電影劇照）

《阿凡達3》劇情接續上集，講述男女主角積舒利（森禾霍頓 飾）與妮蒂莉（素兒莎丹娜 飾）在戰爭結束後數週，一邊哀悼陣亡長子、一邊舉家遷離納威人麥格拿族領地，隨風商族（Wind Traders）的游牧飛船尋找新家園。途中卻遭遇曼關族（Mangkwan）開戰，同時面對人類資源開發管理署（RDA）軍團夾擊。為保護家人，積舒利不僅竭盡全力，更須面對痛苦抉擇與必要犧牲。作為吐魯馬圖（Toruk Makto），積舒利的行蹤和所作的每個決定皆牽動整個家族與潘多拉的命運。

積舒利一家逃亡期間遇上曼關族侵襲。（《阿凡達3》電影劇照）

《阿凡達3》神作回歸八大焦點

系列終極篇 被譽為「最精彩的一集」

占士金馬倫強調：「《阿凡達3》不是一般續集，而是整個系列的終極篇。這是原始故事設計的第三幕，不是荷里活常見的『拍完一部就急急搵劇本』做法。我們一直在下長遠的棋，使觀眾投入並關心這些角色——即使他們十呎高、皮膚湛藍，但依然有人性。」

占士金馬倫強調《阿凡達3》為系列終極篇。（視覺中國）

壯麗新領域開拓 視覺奇觀突破極限

本集大幅拓展潘多拉邊界，首次揭開積舒利一家從未踏足的天空浮空飛船世界與漫天火灰的熾熱地帶，呈現前所未見的壯闊自然奇景：懸浮雲端的巨型飛船村莊、灰燼瀰漫的兇險天空。這些全新設定不僅解開前作謎團，更重金打造更大規模的史詩戰爭，場面浩瀚磅礡、視覺震撼突破極限，讓潘多拉世界觀更豐富立體、令人嘆為觀止。

積舒利一家從未踏足的天空浮空飛船世界與漫天火灰的熾熱地帶，呈現前所未見的壯闊自然奇景。（《阿凡達3》電影劇照）

兩大新族群震撼登場 全新海陸空物種驚艷潘多拉

占士金馬倫於《阿凡達3》一口氣引入兩大全新納威族群：遊牧天空的「風商族」，以巨型「氫氣水母」（Medusoid）及「飛行魷魚」（Windray）拉動浮空飛船，自由航行藍天、在各部落間經商；以及火山地帶的「曼關族」，由首領法娜 Varang （奧娜卓別林 飾）領導，塗滿灰燼與紅色紋身，展現兇悍原始形象。他們棄信奉萬物之母艾華，戰後常殘忍割斷俘虜古魯辮，斷絕其與艾華的連結，以發洩仇恨。

曼關族由法娜領導，塗滿灰燼與紅色紋身，展現兇悍原始形象。（《阿凡達3》電影劇照）

兩族生活習俗與文化截然不同，一方靠貿易維生，一方專依武力掠奪，徹底顛覆傳統納威的和諧價值觀。繼吐魯（Toruk）與塔鯨（Tulkun）之後，全新外星物種橫空出世，體型高達500尺的「氫氣水母」能釋放氫氣托起巨型飛船村莊，「飛行魷魚」則如活指南針，引領風商族穿梭無限天空，為潘多拉注入前所未有驚艷元素。

體型高達500尺的「氫氣水母」能釋放氫氣托起巨型飛船村莊，「飛行魷魚」則如活指南針，引領風商族穿梭無限天空。（《阿凡達3》電影劇照）

謎團遂漸揭曉 角色蛻變震撼人心

積舒利與妮蒂莉的養女卡娜，其生母為科學家桂絲(薛歌妮韋花 飾)，但生父及誕生之謎始終撲朔迷離。本集卡娜與潘多拉的隱秘連結漸露端倪，她不僅是積舒利的家庭一員，更可能成為影響整個潘多拉命運的關鍵人物，其身世或牽涉納威人體系及潘多拉未來。至於另一看點落在蜘蛛仔身上，他在納威人與人類之間的身份矛盾更加突出，既有對父親戈維治上校 Quaritch的血緣牽絆，也有對潘多拉星球及舒利一家的歸屬感，這種掙扎讓角色更具張力。加上在電影預告中，蜘蛛仔竟然能不戴面罩呼吸，令角色的發展更見神秘感。

（《阿凡達3》電影劇照）

親子濃情催淚昇華 森禾霍頓感悟如鏡像反射

占士金馬倫延續上集家庭核心主題，將積舒利守護家人的敘事推向高峰，親情催淚度再創新高。導演曾分享：「電影探討亂世中家庭意義，父母如何學會放手，信任子女作出正確選擇。積舒利因喪子之痛，過度保護而變得如獨裁者般。」飾演積舒利的森禾霍頓則表示，角色情感超越父子關係，如一面鏡子：「親子關係反映自我，就像我與兒子的現實互動，我努力讓他成為更好的人，卻也在他身上看到自身缺點。這部電影深刻詮釋箇中真諦。」

飾演積舒利的森禾霍頓坦言《阿凡達3》劇情裡的親子關係，與自己現實與兒子的關係似鏡像一樣反射。（《阿凡達3》電影劇照）

大戰全面升級 世界觀進一步擴展

在前兩集基礎上，本集將潘多拉衝突推向巔峰。新族群帶來不同信仰、生存方式及價值觀分歧，故事不再局限人類與納威人的對抗，而是延伸至納威族內部激烈內戰與艱難抉擇，戰爭規模空前磅礡、充滿驚心動魄的追逐、爆炸與生死搏殺，令潘多拉世界更複雜多變、動作場面更升級震撼。

第三集大戰全面升級！（《阿凡達3》電影劇照）

動員1500位特效師驅動革命性VFX技術 16部攝影機同步動態捕捉

《阿凡達3》極致視覺效果由奧斯卡得獎團隊打造，動員超過1500位世界頂尖視覺特效師，務求完美呈現占士金馬倫腦海中的無限奇想，並合符導演對畫面的嚴謹要求；團隊驅動全新VFX技術亦再度自我突破超越，建構潘多拉星未知領域外，亦深度詮釋角色個性與質感。占士金馬倫帶領團隊透過革命性VFX技術，製作高達3382個VFX鏡頭，拍攝期間同步操作16部攝影機多角度拍攝，為每位角色進行動態捕捉（Motion Capture），加上頭部增設兩部高清攝影機，百分百捕捉演員的面部表情，再透過特技轉化為納威人！

占士金馬倫動員1500位特效師驅動革命性VFX技術，透過16部攝影機同步動態捕捉演員演出。（《阿凡達3》電影花絮）

頂尖3D特技震撼呈現 全方位沉浸式體驗

《阿凡達3》延續系列傳奇視覺奇觀，占士金馬倫攜金像級團隊鑽研頂尖特技，為觀眾帶來極致視覺、聽覺及感官震撼，多種放映格式供選擇，其中IMAX巨幕、4DX及Cinity等絕對為首選，結合重金打造的革命性3D特效，引領觀眾探索叢林、海洋後的全新火山領域，體驗最逼真沉浸的觀影享受。

《阿凡達3》3D特效更勝從前！（《阿凡達3》電影劇照）

【故事大綱】

全球史上最賣座電影《阿凡達》系列震撼回歸！殿堂級導演占士金馬倫傾力打造《阿凡達 3》，帶領觀眾重返潘多拉星球，展開前所未見的史詩級歷險。故事緊接上集結尾，積舒利（森禾霍頓 飾）與妮蒂莉（素兒莎丹娜 飾）在海洋部落戰爭後，努力撫平失去長子的傷痛，並保護被追捕的蜘蛛仔。他們決定尋求愛好和平的「風商族」幫助，結伴前往秘密據點。豈料途中遭到神秘且極其殘暴的「曼關族」突襲 。這個部族不僅拒絕信奉萬物之母艾華，更與戈維治上校聯手展開血腥報復，威脅整個星球。同時，資源開發管理署 (RDA) 捲土重來，密謀爆發新一輪入侵行動，令舒利一家陷入前所未見的危機與抉擇。《阿凡達3》將於2026年1月1日起優先場，1月8日大銀幕上映。