尋秦記電影版︱洪金寶四父子首次合作　最全神貫注呢位兒子表現？

香港歷史穿越鉅製電影《尋秦記》，由古天樂擔任總監製兼男主角，吳炫輝及黎震龍執導，並由劇集原班人馬林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名等主演，更加入苗僑偉、白百何、朱鑑然、洪天明等主演新角色。《尋秦記》電影終於在12月31日上映，創香港史上最高開畫票房港產片紀錄，更於五日內衝破4000萬票房，大受觀眾歡迎！早前洪金寶與洪天明父子在《尋秦記》首映禮接受訪問時，透露電影促成大哥大與三位愛子天明、天祥及天照的首次合作，分別擔任幕前及幕後工作，日前更有花絮片段釋出，實錄四父子在片場中合作畫面！

洪金寶為《尋秦記》電影擔任動作指導，主理大小動作武打場面；長子洪天明飾演Phil，為Ken的小舅兼刺殺團成員，劇情戲份最高；二子洪天祥為洪家班成員，擔任龍虎武師，為幕後功臣；三子洪天照則飾演秦王手下大將武樹，在三兄弟中最靚仔。

《尋秦記》花絮影片中，洪金寶四父子於開場項家逃離的車隊混戰片段中同場，大哥大專注地指揮全場動作畫面拍攝，天明與天照則在現代人與古代人兩方演繹角色，分別開槍及舞劍畫面相當有趣，天祥則與洪家班武師一同拉威也以完成橋段拍攝。

洪金寶與天明、天祥及天照四父子於開場項家逃離的車隊混戰片段中同場。（《尋秦記》電影版劇照）

洪天明於首映受訪時透露，父親在是次拍攝未有對自己有特別嚴格的要求。從花絮畫面可見，洪金寶似乎更專注於三子天照在戰車上的演出，拍攝時目不轉睛地監看螢幕。洪天照於演出後亦到父親身旁回看自己的演出，遵照父親的指導調整武打動作，四父子難得首度同框合作，成為香港電影史上重要的傳承畫面。

