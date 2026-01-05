奧斯卡前哨戰︱添麥菲查洛美爆冷封帝　《一戰再戰》成最大贏家

2026年荷里活頒獎典禮季度正式展開，《第31屆Critics Choice頒獎禮》（Critics' Choice Awards）於美國當年地時間今日（5日）上午於加州舉行，作為奧斯卡金像獎舉行前的第一場前哨戰！在一系列電影類別獎項中，去年全球賣座作品《罪人們》（Sinners）共提名17項成為大熱，里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演作品《一戰再戰》（One Battle After Another）亦入圍多達14項，獎項結果今晨揭曉。

《第31屆Critics Choice頒獎禮》最矚目大獎「最佳電影」及「最佳導演」獎，同時由保羅湯瑪士安德遜（Paul Thomas Anderson）憑作品《一戰再戰》奪得成為典禮最大贏家！然而演技大獎最佳男女主角結果卻令觀眾大跌眼鏡，分別由添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）與Jessie Buckley憑《Marty Supreme》與《Hamnet》爆冷得獎，米高B佐敦（Michael B Jordan）與里安納度狄卡比奧均大熱倒灶。添麥菲查洛美成功奪得影帝後，感謝一眾一同入圍的演員，特別點名讚揚米高B佐敦的出色的表演，亦緊張地表示：「嘩！十分緊張，實在難以置信，我比想像中更緊張！」

至於男女配角獎方面，新生代靚仔男神Jacob Elordi憑《科學怪人》（Frankenstein）獲得「最佳男配角」獎，擊敗《一戰再戰》辛潘（Sean Penn）及Benicio del Toro兩位大前輩；「最佳女配角」獎則由資深演員Amy Madigan憑驚慄片《凶器》（Weapons）獲獎。《罪人們》憑17項提名作為大熱，最後僅捧走「最佳新演員」、「最佳原創劇本」、「最佳選角與整體演出」及「最佳原創音樂」四個獎項。

