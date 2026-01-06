尋秦記電影︱嬴政真實身高曝光　遇荊軻刺殺竟要背劍拔出反擊？

香港歷史穿越鉅製電影《尋秦記》，由古天樂擔任總監製兼男主角，率領劇集原班人馬林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名等主演，更加入苗僑偉、白百何、朱鑑然、洪天明等主演新角色上映後創下香港史上最高開畫票房港產片紀錄，更於五日內衝破4000萬票房！《尋秦記》劇情講述趙盤統一六國功成之時，遇到由未來穿越到秦代的Ken（苗僑偉 飾）等刺殺團，上演「Ken軻刺秦王」主線劇情。雖然歷史中荊軻刺秦王並沒有成功，秦始皇最後亦無法成功長生不老，駕崩後由兵馬俑陪葬於驪山陵墓，但兩件事件卻意外讓秦始皇體型身高曝光！

荊軻刺秦王背劍才能反擊 戰國青銅劍僅長半米為何拔不出？

秦始皇遭荊軻刺殺期間，面對荊軻「圖窮匕現」獻圖打開地圖後，被捉住衣袖以匕首行刺！秦王掙扎下扯斷衣袖，在大殿圍繞殿柱逃跑，想要拔劍卻因劍身太長無法順利拔出，經群臣提醒背劍拔出後，回劍斬斷荊軻左腿。戰國時期刀劍皆以青銅鑄造，由於青銅較軟易折，因此劍身均不會鑄造太長，大約與「越王勾踐劍」約長55.7厘米相若。

然而近代曾出土約長1米的戰國時代末長劍，因此秦王需要背劍再順利拔出的說法得以成立，亦有史家進行實驗後，證明身高1.9米的男性才能背劍拔出，因此將嬴政身高鎖定約1.9米高，而在《尋秦記》裡飾演嬴政、身高1.8米的林峯，恐怕與真實的秦始皇仍差10厘米。

秦國作為戰國時期的「戰鬥民族」，以驍勇善戰、軍紀嚴明著稱，軍隊規模從兵馬俑坑列陣中亦可見一斑。兵馬俑於1974年出土後，被發現每個陶俑對秦代軍隊不論在軍階、軍服、軍備設計均非常講究，每個兵馬俑臉型、身型、表情甚至眉毛與眼睛均不相同，猶如真人化身一樣，史學家亦認為兵馬俑按真人大小製作。史學家研究兵馬俑後，發現陶俑身高介乎180厘米及250厘米之間，扣除底座厚度後，兵馬俑平均身高約為180厘米。秦王身高190厘米，竟比普遍士兵高出大半個頭，發現令人相當意外，亦證明嬴政體格壯健，相當英明神武！

