尋秦記電影｜《天命最高》曼德拉效應　古天樂親解有冇「誰和誰」

考考大家，《尋秦記》主題曲《天命最高》第一句點唱？近來因為電影上畫，IG上有關的Reels都幾乎一定配上這首歌，但網上竟然討論起有關《天命最高》歌曲的曼德拉效應，指歌詞根本沒有「誰和誰」這句歌詞，而古天樂亦已親自回應！

全網集體記錯？ 歌詞竟冇「誰和誰」令網民崩潰

日前影評自媒體「鬼哥睇乜戲」發文：「《天命最高》嘅歌詞入面，係冇『誰和誰』的」，而帖文下的留言全是一片震驚，就連廖子妤都問：「HAR？！！！」網民亦留言：「我明明記得第一句喺誰和誰，即刻開返嚟睇變咗係誰求誰，唯一合理解釋係項少龍穿越咗返去篡改劇情，但因為我係親身聽過誰和誰呢個版本，所以就算穿越咗都改唔到我記憶」、「點解99%香港人都一齊記錯？」、「我不能接受」、「唱錯咗20年」

很多網民表示震驚，連廖子妤都問：「HAR？！！！」

古天樂亂入COLLAR盲盒片 竟說：係誰和誰呀

《天命最高》由林夕填詞，翻睇歌曲官方MV，只出現過「誰求誰」、「誰無誰」、「誰贏誰」及「誰亡誰」，即使睇埋原裝CD附設的歌，都並沒有出現過「誰和誰」！日前「項少龍」古天樂擔任《全民造星VI》評判，COLLAR在後台拍抽「甘大滋」盲盒短片，期間古天樂驚喜登場，一出場即叫：「誰和誰呀！」COLLAR齊聲說：「誰求誰呀！」古天樂再笑謂：「唔係誰求誰呀，係誰和誰呀！」原唱者竟然現身講「誰和誰」，實在愈睇愈亂呀！

第一次「誰求誰」（TVB）

第一次「誰無誰」（TVB）

第三次「誰贏誰」（TVB）

第四次「誰亡誰」，真係四次都冇「誰求誰」！（TVB）

原裝CD內的歌詞，都冇「誰求誰」。（Threads@peggiefong）

日前「項少龍」古天樂擔任《全民造星VI》評判，COLLAR在後台拍抽「甘大滋」盲盒。（IG@collar.weare）

Marf@COLLAR抽到特別版項少龍。（IG@collar.weare）

之後竟然變成真人版項少龍！（IG@collar.weare）

古天樂驚喜登場，一出場即叫：「誰和誰呀！」（IG@collar.weare）

COLLAR齊聲說：「誰求誰呀！」（IG@collar.weare）

古天樂再笑謂：「唔係誰求誰呀，係誰和誰呀！」（IG@collar.weare）