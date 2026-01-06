尋秦記電影版｜張繼聰曬200磅不連戲對比圖　打戲拍足3個月被刪剪

香港歷史穿越鉅製電影《尋秦記》，由古天樂擔任總監製兼男主角，率領劇集原班人馬林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名等主演，更加入苗僑偉、白百何、朱鑑然、洪天明等主演新角色，上映後創下香港史上最高開畫票房港產片紀錄，更於五日內衝破4000萬票房！《尋秦記》電影版加盟新角色中，張繼聰飾演殺手善柔山寨之中的徒兒石頭，在中後段動作場面與古天樂對手戲份甚多，加上阿聰近年作品受歡迎程度極高，演出備受觀眾關注。

項大哥鬧我：個樣唔連戲！

張繼聰日前於社交媒體分享《尋秦記》幕後花絮，還原當時拍攝同時準備《金童》開鏡的過程。張繼聰此前多次透露，為打造《金童》拳手張力的爆肌身型，在拍攝《尋秦記》期間增肌增重至200磅、再減重至150磅，體重之差令他臉型身型變化甚大，甚至在首映時笑言被古老闆發現樣貌「不連戲」！張繼聰分享開鏡及煞科的前後對比相片，笑言：「最後嗰張相，塊面開始尖咗，俾項大哥鬧我『個樣唔連戲』！」果然相片中臉型由橢圓變回瓜子形，在兩腮鬍鬚修飾下更顯臉型尖削！

200磅張繼聰：馬兒你真無辜……

至於張繼聰增肌增重到200磅，他笑言為拍攝練騎馬時害苦馬匹：「有段時間劇組叫我去練騎馬，每次我都感覺到隻馬馬應該係詛咒緊我『條友點解要咁重？』最後根本冇拍過我要騎馬嘅戲份！馬兒，你真無辜……」不過張繼聰與廖子妤都因為拍攝《尋秦記》而解鎖騎馬技能，相信他日拍攝其他電影亦有發揮機會。

自爆被刪剪對打戲份拍足三個月

張繼聰於《尋秦記》中後段動作戲份不少，但原來拍攝長達三個月、最耗時的戲份竟被全段刪剪！張繼聰表示：「第一日開鏡就拍同Chris（Chris Collins）對打嘅戲份，除咗拍其他嘅場口之外，都繼續拍我同佢對打嘅戲份，拍到最尾一日，都係拍我同佢對打嘅戲份！雖然最後呢段戲同大家有緣無份，不過都係一世難忘嘅經歷。」張繼聰與Chris Collins的戲份雖然未囊括在上映版中，然而若有機會在幕後花絮曝光，亦不負二人的三個月的努力。