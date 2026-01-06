Google香港2025年熱搜電影　《哪吒2》登頂《風林火山》話題取勝

Google香港今日（6/1）公布2025年度搜尋榜，其中十大電影熱搜中，在全球大破票房紀錄，中國動畫《哪吒之魔童鬧海》登上第一位，而第二位同樣是掀起全球話題的日本動畫《鬼滅之刃無限城篇》，比較意外是排第三是在港票房只有千多萬，但熱搜量就達到第三，跟兩部票房億億聲的作品齊登上三甲，證其話題十足。

《哪吒之魔童鬧海》在中國收破154億人民幣，創下內地票房新高度。（《哪吒之魔童鬧海》劇照）

Google香港2025年熱搜十大電影

01《哪吒之魔童鬧海》

02《鬼滅之刃無限城篇》

03《風林火山》

04《世外》

05《F1電影》

06《破。地獄》

07《誤判》

08《職業特工隊︰最終清算》

09《贖夢》

10《阿諾拉》

從十大位置可見，基本上票房與熱搜量都成正比，故《哪吒之魔童鬧海》與《鬼滅之刃無限城篇》都順利登上第一、二位，第五的《F1電影》及第八的《職業特工隊︰最終清算》，都是去年夏季的話題作。

《F1電影》上映時，掀起一股追逐睇IMAX熱潮。（《F1電影》劇照）

不過都有例外，如第三位的《風林火山》，雖然票房只有1,100萬，但由於是「都市傳說」之一，話題十足，加上上畫後跟大家的期待度有落差，故當時曾掀起網上熱話。至於港產動畫《世外》，票房至今達1,500萬，雖然未算驚人的數字，但港產的動畫較少，加上在金馬獎得獎，令電影一直保持高討論度。

電影《風林火山》由於是「都市傳說」之一，話題十足，加上上畫後跟大家的期待度有落差，曾掀起網上熱話。（《風林火山》劇照）