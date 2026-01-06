Google香港2025年熱搜電影 《哪吒2》登頂《風林火山》話題取勝
撰文：許育民
出版：更新：
Google香港今日（6/1）公布2025年度搜尋榜，其中十大電影熱搜中，在全球大破票房紀錄，中國動畫《哪吒之魔童鬧海》登上第一位，而第二位同樣是掀起全球話題的日本動畫《鬼滅之刃無限城篇》，比較意外是排第三是在港票房只有千多萬，但熱搜量就達到第三，跟兩部票房億億聲的作品齊登上三甲，證其話題十足。
Google香港2025年熱搜十大電影
01《哪吒之魔童鬧海》
02《鬼滅之刃無限城篇》
03《風林火山》
04《世外》
05《F1電影》
06《破。地獄》
07《誤判》
08《職業特工隊︰最終清算》
09《贖夢》
10《阿諾拉》
從十大位置可見，基本上票房與熱搜量都成正比，故《哪吒之魔童鬧海》與《鬼滅之刃無限城篇》都順利登上第一、二位，第五的《F1電影》及第八的《職業特工隊︰最終清算》，都是去年夏季的話題作。
不過都有例外，如第三位的《風林火山》，雖然票房只有1,100萬，但由於是「都市傳說」之一，話題十足，加上上畫後跟大家的期待度有落差，故當時曾掀起網上熱話。至於港產動畫《世外》，票房至今達1,500萬，雖然未算驚人的數字，但港產的動畫較少，加上在金馬獎得獎，令電影一直保持高討論度。