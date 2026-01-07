尋秦記電影版︱林峯馬車顛簸嚇到反白眼　無礙一秒入戲顯秦王威嚴

香港歷史穿越鉅製電影《尋秦記》，由古天樂擔任總監製兼男主角，率領劇集原班人馬林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名等主演，更加入苗僑偉、白百何、朱鑑然、洪天明等主演新角色，上映後創下香港史上最高開畫票房港產片紀錄，更於五日內衝破4000萬票房！林峯於《尋秦記》再度飾演秦王嬴政（趙盤），一出場便隨軍隊四出征伐六國氣勢磅礡，秦王亦乘坐馬車出征，然而劇組日前釋出花絮片段，原來林峯在馬車中幾乎暈船浪！

林峯於《尋秦記》再度飾演秦王，一出場便隨軍隊四出征伐六國氣勢磅礡！（《尋秦記》電影版劇照）

秦王乘坐馬車出征，但原來林峯在馬車中幾乎暈船浪！（《尋秦記》電影版預告截圖）

《尋秦記》幕後花絮片段中，林峯以一身秦王華貴造型乘坐馬車，但車程原來沒有想象中享受，馬車在崎嶇不平的泥石路上不停搖晃，林峯在影片中亦不禁表示：「嘩！呢架車真係揼到甩肺呀！古代啲避震比較弱少少啦！」笑言雖然劇情講述秦王凱旋歸來，然而路上卻遇上不少意外。

林峯笑言秦王的馬車「揼到甩肺」非常顛簸！（滾動工作室IG影片截圖）

影片中，亦不乏林峯因為車身傾側或劇烈晃動而喊叫的畫面，顛簸劇震之下更反白眼，但仍然無礙林峯專業地完成戲份，每次一開始拍攝、便一秒入戲露出秦王威嚴凶惡的神色。

林峯在馬車劇震下嚇到反白眼！（滾動工作室IG影片截圖）

林峯卻能一秒入戲顯出秦王威嚴！（滾動工作室IG影片截圖）

《尋秦記》劇集中，項少龍送趙倩公主出嫁期間，曾經因為馬車搖晃令公主不適、加上想帶公主急速離開魏國，因此建議在馬車上安裝彈簧避震，假如趙盤未與項少龍反目，或許秦王能夠乘坐更先進舒適的馬車。雖然馬車不停搖晃，但林峯被問到會否忍不住嘔吐時，仍輕鬆地笑言：「唔會！我呢啲坐慣船嘅冇嘢嘅！」笑指過程與遊船河一樣！