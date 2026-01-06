尋秦記電影版｜首周票房4500萬破影史紀錄　走勢勁過《破。地獄》

由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演的電影《尋秦記》，自2025年12月31日上映以來，成為全城熱話，票房成績連環報捷之餘。繼首日港澳開畫票房錄得$11,299,366，創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄，以及上映連續兩日港澳單日票房均突破一千萬後，電影再傳捷報，截至昨天(5/1），港澳兩地累計票房高達港幣$45,454,742，創下香港電影首周票房紀錄。

電影在內地一樣大受歡迎。（《尋秦記》微博圖片）

林峯在戲中的表現，大獲好評。（《尋秦記》電影版預告截圖）

《尋秦記》電影版累破票房紀錄，最新是上映第六日，便創下香港電影首周票房紀錄，港澳累計票房高達港幣$45,454,742，單計香港地區就收$42,803,931。香港票房有限公司亦特意提供近年兩部同樣大破紀錄的港片，《毒舌大狀》及《破。地獄》，分析三片的走勢。

《毒舌大狀》收過億令子華神搣甩「票房毒藥」之名。（劇照）

許冠文在《破‧地獄》中一改笑匠形象，仍獲觀眾愛載。（《破‧地獄》劇照）

數據顯示，首部票房破億的《毒舌大狀》，於2023年1月21日上映，首周票房為$43,470,230港元，最終收約1.15億港元。至於現時最高票房紀錄的《破。地獄》，港澳兩地合計收約1.7億港元，而電影在2024年11月9日上畫，首周票房為$38,873,271港元，可見《尋秦記》電影版的走勢比兩片更強更有動力，絕對相信可以帶來更多票房驚喜。