傳周星馳李連杰新戲撞正賀歲黃金檔期 對撼50億票房國產喜劇系列
撰文：莫匡堯
出版：更新：
踏入2026年，內地即將於二月中旬迎接黃金賀歲檔期，日前內地電影公司官宣由沈騰主演的喜劇系列《飛馳人生》第三集將會上映，成為檔期主力大作之一。《飛馳人生》作為賣座系列，首兩集分別收報17億2800萬元及33億6100萬元人民幣，排行於中國電影史上票房榜第49位與20位，系列合共50億成績相當不俗，內媒亦估計《飛馳人生3》將會保持票房佳績，甚至更創高峰。
內地賀歲檔期在《飛馳人生3》以外，尚未有更多電影定檔上映，然而綜合內媒報道，有傳《驚蟄無聲》、《轉念花開》、《歡迎來龍餐館》、《熊出沒》續作、《女足》及《鏢人：風起大漠》均會在新春上映，其中最備受觀眾期待作品，當然為周星馳執導、《少林足球》的姊妹作《女足》，以及李連杰相隔近六年再度主演的《鏢人：風起大漠》。
周星馳執導新作《女足》去年開鏡並煞科，斥資億萬結合實景廠景製作，更有傳邀請迪麗熱巴、張小斐、張藝興及蔡思貝等主演，有指韓國影帝宋康昊亦會客串球證一角，備受全國觀眾影迷期待！
至於李連杰主演新作《鏢人：風起大漠》，由袁和平執導，將畢生絕學注入電影之中，更與身兼監製與主演的吳京合作，再加上謝霆鋒主演，雲集三代武打動作巨星，成為武俠影史前所未見的巔峰會師！