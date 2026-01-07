香港票房公司斥《講鏟片》洩票房私隱　已收集證據並轉交律師處理

由香港戲院商會及香港影業協會共同開發的「香港影片票房報告」，於2013年合作成立「香港票房有限公司」，為業界提供即時的票房數據。由於數據是由付費用戶，透過帳號登入查閱，故視為業內的票房私隱。而香港票房公司在最新的會員通訊，就直斥電影專頁《講。鏟。片》經常報導香港票房消息，甚至報導即日票房走勢，疑有用戶洩露登入戶口名稱及密碼予第三方人士，故特作聲明，並表示已收集證據轉交律師處理。

由香港戲院商會及香港影業協會共同開發的「香港影片票房報告」，於2013年合作成立「香港票房有限公司」。（網上圖片）

香港票房公司在最新的會訊中提到，電影專頁「講.鏟.片」不時會刊登有關戲院及電影之票房報導，甚至報導即日的票房走勢，亦有媒體報導未有公開的票房資料，所以公司在會訊中重申，為保護及尊重業界的票房私隱，已收集「講.鏟.片」電影專頁內相關證據，並會轉交律師處理。

電影專頁《講。鏟。片》，著力報導香港影業的最新資訊。（網頁截圖）

從會訊內容推斷，票房公司相信是有訂閱戶提供系統戶口及密碼予他人使用，這有違訂戶在訂閱合約上已簽署的同意書，表示希望各同業能恪守合約精神，共同維護業界之利益。而為杜絕戶口及密碼外洩，公司將會進行登入戶口及密碼重設，並重新整理系統的所有戶口。

相比內地，票房資訊相當透明，可隨時查看即時數據、排片量等資料。（網上圖片）

就這則公告，網民的反應多數感到差異，首先發文者就表示︰「在全球其他地區（包括大陸和美國），電影票房數字也是公開讓人閱覽，不是私隱，但在香港，電影票房數字卻變成了私隱。」亦有網民表示︰「座位表係紅色綠色係公開嘅，票飛每張幾多價錢係公開嘅，然後計返當日賣咗幾多錢就變咗『私隱』」、