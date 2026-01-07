尋秦記電影版｜《天命最高》歌詞掀熱話　古天樂自爆有句先係唱錯

《尋秦記》電影自除夕上映以來，票房成績不斷寫下歷史新頁，日前港澳兩地票房已達港幣 $4,545萬，刷新香港華語影片首周上畫票房紀錄。而截止1月6日，港澳累計票房更衝破$4,846萬，今日勢破5000萬。昨晚（6/1），身兼總監製及男主角項少龍的古天樂，親身出席電影頻道「Sam先生」的忠粉 Cosplay 謝票場，與全場「穿越」而來的影迷近距離互動。更現場解答從未出現過「誰和誰」歌詞，反而分享另一句「亂局亦一樣人定」就經常唱錯，直至最近重錄先知一直錯。



古天樂親自挑選當晚最佳造型得獎者。（大會提供）

全場都係「秦國人」

昨晚謝票氣氛極度狂熱，逾三百位觀眾到場，不少人悉心打扮成項少龍、秦王等戲中角色，甚至有影迷化身兵馬俑，而女團 Lolly Talk 成員亦以烏廷芳及琴清等角色造型亮相。古仔踏入影廳見到大批「秦國人」非常驚喜，大讚忠粉Cosplay有心思，又現場逐一評點影迷裝扮，更親自挑選最佳造型的得獎者，令現場影迷情緒高漲。

成型影迷搭時光機嚟到香港睇《尋秦記》。（大會提供）

古天樂《天命最高》係唱錯歌詞︰原來自己一路以來都唱錯

近日電影主題曲《天命最高》在城中牽起「曼德拉效應」熱潮，不少影迷發現一直瑯瑯上口的歌詞中，從未出現過「誰和誰」三字。古仔在現場提及此事時，極大反應大︰「邊有唱過誰和誰？」隨後就大方分享自己真係唱錯的，是另一句，直至早前再為主題曲重新錄音時才發現，古仔指︰「話說原本歌詞係『亂局亦一樣人定』，但我好耐之前一直都係唱『亂局亦一樣入定』我錄音時跟監製講，我唱咗咁耐都係咁唱喎，原來自己一路以來都唱錯。」全場聽畢大笑，古仔更笑言一直都無發現，皆因多年來都絕少公開演唱此曲。

古天樂承認自己係有唱錯歌詞。（大會提供）

早前就《天命最高》第一句，到底係「誰求誰」定「誰和誰」，惹起熱討。（影片截圖）

談及電影再創票房紀錄，古仔指身為導演及演員非常開心，希望觀眾繼續入場，除了感激大家的支持外，謝票時他更感性地透露，相隔二十多年後拍攝電影版的初衷。古仔坦言在這個智能電話普及的時代，希望透過《尋秦記》帶大家找回昔日的簡單快樂︰「呢部戲其實係想畀返一個回憶大家，諗返起當年一家人坐喺度食飯追電視嗰份溫暖。雖然依家時代進步咗，但大家都係耷低頭玩電話。我希望透過《尋秦記》，帶返呢份回憶畀大家。」 古仔更揚言，若票房數字再創新高，將不排除安排加長版上映，回饋一眾影迷。