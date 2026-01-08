羅浩銘首進軍馬來語電影　任動作設計被煙火射傷：幸好無傷到眼球

動作演員羅浩銘（Ken）日前於馬來西亞出席警匪動作馬來語電影《Black Ops》開鏡儀式，此次合作不僅是馬來西亞與香港影壇至今規模最大的一次跨國動作電影計畫，亦標誌著兩地電影工業的重要里程碑，象徵兩地電影工業在創意、製作與市場層面的全面融合與全新突破。

羅浩銘擔任電影《Black Ops》動作設計，過程專注鏡頭效果。（電影公司提供）

羅浩銘亦客串其中一角色。（電影公司提供）

羅浩銘擔任電影《Black Ops》動作設計，親自示範武打動作。（電影公司提供）

羅浩銘擔任電影《Black Ops》動作設計，首次進軍馬來西亞。（電影公司提供）

首次進軍馬來語電影製作的Ken表示：「最困難喺溝通，因為接近99.9%幕前幕後都喺馬來西亞人，佢哋工作時講好快嘅馬來文，我聽唔明，我要好小心咁聽佢哋講單字嘅英文，加上我對劇本嘅認識同埋講角色名，我大概估到6、7成嘅意思。」

羅浩銘重視細節，專心睇回放畫面。（電影公司提供）

羅浩銘與導演們商討動作畫面。（電影公司提供）

這部電影有大量爆破、飛車、槍戰和近身格鬥場面，所以安全措施非常重要，拍攝前跟每一個單位必需溝通得十分精準，Ken印象難忘表示：「演員們好早已經開始訓練，一有空擋就嚟訓練，就算拍攝現場未ready都會自動自覺埋位試動作，十分專業，令拍攝好暢順。」這次絕對是他動作設計生涯中，最具挑戰性及動作場面最多的一部電影。

羅浩銘設計大量爆破、飛車、槍戰和近身格鬥場面。（電影公司提供）

踏入2026年Ken即中頭獎，在拍攝現場預備下一個動作場面時，被拍攝中的煙火射傷眼角，Ken不忘表示：「不幸中之大幸，無傷到眼球，提醒自己每一刻都要小心，慶幸打中喺我，而唔喺其他人。」拍攝電影《觸電》時同樣「中頭獎」的Ken便獲得第62屆金馬獎「最佳動作設計」提名，不知這次會為電影帶來什麼好運呢？電影目前正進行拍攝,並預計於2026年底登上大銀幕。

羅浩銘眼角受傷。（電影公司提供）

電影《Black Ops》由馬來西亞天下一電影製作公司首次引入香港創作團隊進軍馬來語電影市場，並攜手馬來西亞頂尖製作公司Skop Productions、Enotech、KometStudios、盟威文化影業、Astro Shaw及GSC聯合打造規模空前警匪動作電影。由香港導演徐梓耀與馬來西亞導演Syafiq Yusof 聯合執導，香港動作指導羅浩銘與台灣洪家班武師林立揚打造最高強度動作設計，集結港馬兩地星級演員陣容Sharnaaz Ahmad、袁偉豪、Hisyam Hamid、Andy Teh鄭金發、Dato' Aaron Aziz及Elizabeth Tan譚蘇梅主演。

羅浩銘與台灣動作指導林立揚。（電影公司提供）

羅浩銘與香港導演徐梓耀，馬來西亞導演Syafiq Yusof，台灣動作指導林立揚。（電影公司提供）

羅浩銘與香港導演徐梓耀，台灣動作指導林立揚。（電影公司提供）

電影講述精英特工部隊成員Johan被誣陷殺害妻子、女兒失蹤的故事。在被迫與自己所屬單位對立後，Johan踏上一段危機四伏的逃亡與追查之路，誓要揭開背後的巨大陰謀，並奪回自己的人生。