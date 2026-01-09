夜王︱盤點黃子華鄭秀文旗下九位舞小姐　吳煒倫導演：千挑萬選

2026年港產賀歲喜劇《夜王》由吳煒倫執導，黃子華、鄭秀文（Sammi）攜同《毒舌大狀》破億原班人馬王丹妮、廖子妤、楊偲泳、何啟華、謝君豪與新加盟的楊偉倫、Mandy譚旻萱、COLLAR成員李芯駖、林熙彤、Miko黃潔琪、麗英及盧鎮業等主演，齊聚夜總會獵艷迎接馬年！作為一部以夜總會為背景的電影，當然不乏媽媽生與舞小姐的角色。導演說：「這次找來大批美麗可人的女演員出演這班午夜麗人，可以說是千挑萬選。Casting用了頗長時間，大約是11選1的比例，選出了這班EJ Girls」。

吳煒倫執導新作《夜王》，由黃子華、鄭秀文攜同《毒舌大狀》破億原班人馬主演！（《夜王》電影劇照）

而導演口中的EJ Girls，繼早前一班台柱之後，黃子華、鄭秀文旗下新一組東日女公關初登舞場，池中亂舞，不同奇遇、各有故事，有笑有味！務求百貨應百客，來一次最火辣的視覺盛宴！

黃子華、鄭秀文旗下新一組東日女公關初登舞場！（《夜王》電影劇照）

9位公關小姐（EJ girls）演員介紹，包括：

大馬女神Miko Wong（黃潔琪）（飾Mickey）

有「翻版林明禎」之稱，body最強、擁有纖瘦水蛇腰及驕人上圍，followers超過100萬。去年更在賀歲片中《阿媽有喜》中飾演袁詠儀囡囡。在《夜王》中飾演由V姐請來東日的最強外援之一Mickey。

大馬女神Miko Wong有「翻版林明禎」之稱，body最強、擁有纖瘦水蛇腰及驕人上圍！（《夜王》角色海報）

蔡蕙琪Kay （飾葵芳）

演藝學院畢業，舞台劇出身，屬戲中黑馬，其抵死真摯的演出，笑中有淚，被喻為繼王菀之於《金雞SSS》演出後的接班人。對於Kay的表現，導演大表欣賞：「除了美貌與身材之外，最重要是演出上的專業。最驚喜的例子是資深舞台劇演員蔡蕙琪，她Casting的片段我們是看一次笑一次，也是因為她這次Casting，我再寫了一個角色給她。」

蔡蕙琪演藝學院畢業，演舞台劇出身。（《夜王》角色海報）

趙君瑜Angelina（飾Tina）

曾參與「校花校草2022」選秀節目，於電視劇《社畜再培訓先導計劃》飾演珠珠。《夜王》拍攝期間最難忘子華神毫無架子，與他們現場一起猜枚。

趙君瑜曾參與「校花校草2022」選秀節目。（《夜王》角色海報）

王紫影Shadow（飾細Gigi）

曾在「校花校草2022」贏得第二名

王紫影曾在「校花校草2022」贏得第二名。（《夜王》角色海報）

馮靖茵Baby梓（飾Horlick）

網絡紅人，四人女子組合Osidori成員之一，為人率真，發現戲中所穿的舞衣乃全場最性感，中門大開，低胸程度幾乎接近肚臍，連自己也大開眼界。首演舞女，媽咪大表支持，還要她專心演好舞女角色。

馮靖茵戲中所穿的舞衣乃全場最性感，中門大開，低胸程度幾乎接近肚臍！（《夜王》角色海報）

黎紀君Christy（飾Kelly）

由飲食節目主持走入大銀幕，變身女公關。五歲已是Sammi的小fans，人生第一個偶像，結緣紅館，沒想過願望成真，能有機會與偶像合作，感覺神奇。

黎紀君由飲食節目主持走入大銀幕，變身女公關。（《夜王》角色海報）

周芷慧Aggie（飾JJ）

本身是機動娛樂旗下藝人之一，跟子華份外有緣兩度合作，繼在《破地獄》中飾演其助手，今次變身旗下公關小姐。

周芷慧兩度與黃子華合作，於《破地獄》中飾演其助手。（《夜王》角色海報）

余樂澄Monique（飾Money）

個性爽朗，身材惹火。無心插柳柳成蔭，本來朋友試鏡，後來朋友甩底，由她頂上，結果一試即合，最初抱著戰戰兢兢，曾一度擔心詐騙的心情試鏡，最後見到猶如鄰家女孩的副導演才放下心來。Sammi閒時還跟她一起分享做gym樂趣和心得。

余樂澄本來朋友試鏡，後來朋友甩底，由她頂上，結果一試即合。（《夜王》角色海報）

連花（飾叮噹）

00後港泰混血兒網紅連花飾演叮噹，泰式撩人情話、加上甜美笑容，令人完全心都軟埋！