阿凡達3︱100%表演捕捉　全新神經網絡技術完美融合演員與CG角色

全球史上賣座電影系列《阿凡達》震撼回歸！殿堂級導演占士金馬倫再度親自執導《阿凡達3》，帶領觀眾重返潘多拉星球，展開前所未見的史詩級歷險。今集不僅是系列新篇章，更是積舒利一家面對失去長子的傷痛、家庭危機與成長的故事，展現出家庭在逆境中如何互相扶持、共同面對挑戰。製作規模也全面升級，更強調「100%表演捕捉」——金馬倫於最新訪問中明言：「我們尊重並讚頌演員，絕不以 AI 取代真實表演。」他強調所有角色均由演員親身演繹，透過頂尖科技完美融合真實表情與CG角色，讓觀眾感受最細膩動人的情感。

《阿凡達3》製作規模也全面升級，強調以「100%表演捕捉」融合演員真實表情與CG角色。（《阿凡達3》電影劇照）

《阿凡達3》將於2026年1月8日大銀幕獻映，故事緊接上集結尾，積舒利一家在海洋部落戰爭後，在面對喪子傷痛之同時，突然迎來全新神秘部落「曼關族」的殘暴開戰，以及資源開發管理署（RDA）再度捲土重來，潘多拉星命運懸於一線，舒利一家亦陷入前所未見的危機與抉擇。

《阿凡達3》劇情緊接上集尾段，積舒利一家在海洋部落戰爭後，在面對喪子傷痛之同時，突然迎來全新神秘部落「曼關族」的殘暴開戰。（《阿凡達3》電影劇照）

頂尖科技超越前作 全片視覺特效場面多達3,382個

今集《阿凡達》繼續沿用業界頂尖、《魔戒》(Lord of the Rings) 導演彼德積遜 (Peter Jackson) 的Wētā FX視覺特效製作公司。全片視覺特效場面多達3,382個。其中Wētā FX負責 3,132 個場面，總長 176分鐘，佔全片視覺特效的 94%。當中有超過 2,000 個水特效場面，以及新增超過 1,000 個火焰特效場面。

今集群眾場面亦出現史上最多納威人，其中一幕有多達536個不同的納威人同場現身。總之，今集《阿凡達》勢必又再超越前作，由人物角色、全新生物物種，到史詩式戰役均全面升級，為觀眾帶來更震撼的沉浸式觀影體驗！

《阿凡達3》其中一幕有多達536個不同的納威人同場現身！（《阿凡達3》電影花絮照）

金像級台前幕後團隊 製作歷時18月動員1,500人

史詩式大製作，由2017年9月開始，《阿凡達》第二和第三集同步在紐西蘭進行攝製，歷時18個月，製作人員超過1,500人。

與金像大導演占士金馬倫多年來合作無間的《阿凡達》班底，包括金像攝影師Russell Carpenter、五屆金像獎得主高級視覺特效總監Joe Letteri、兩屆金像獎得主視覺特效總監Richard Baneham、Wētā FX金像高級視覺特效總監Eric Saindon、金像服飾設計師Deborah L. Scott，以及格林美得獎音樂人Simon Franglen等，組成最強製作團隊。

《阿凡達：水之道》與《阿凡達3》製作歷時18個月，參與製作人員超過1,500人。（《阿凡達3》電影花絮照）

今集占士金馬倫繼續親力親為，集監製、導演、編劇於一身，與第二集編劇、亦曾編寫《猿人爭霸戰》系列 (Planet of the Apes) 和《侏羅紀世界》(Jurassic World) 的Rick Jaffa和Amanda Silver再度合作，以家庭、孩童如何面對戰爭，家長如何信任子女作出正確選擇，作為電影的重要課題，在科幻動作之外帶出感動人心的親情。

演員陣容方面，第3集由原班人馬再度上陣，包括大家熟悉的兩位主角森禾霍頓 (Sam Worthington) 和金像女星素兒莎丹娜 (Zoe Saldaña) ，以及金像影后琦溫斯莉 (Kate Winslet) 和金像提名影后薛歌妮韋花 (Sigourney Weaver) 。今集更有《權力遊戲》(Game of Thrones) 女星奧娜卓別靈 (Oona Chaplin) 加盟，飾演全新族群曼關族首領法娜，為星光熠熠陣容更添戲勢！

占士金馬倫繼續親力親為，集監製、導演、編劇於一身。（《阿凡達3》電影花絮照）

100%「表演捕捉」及全新「神經網絡」技術 完美融合演員與CG角色栩栩如生

導演占士金馬倫強調《阿凡達》並非電腦製作的電影。角色的每個表情、動作和感情，全是來自演員們的真實演繹。有別於以往的「動態捕捉」 (Motion Capture)，《阿凡達》採用的是「表演捕捉」(Performance Capture)。在拍攝現場，安裝多達16部攝影機，再在演員頭上加裝兩部高解像攝影機，以求100%捕捉演員面部每一個微細表情，加上佈滿演員全身的標示點，在日益先進的電腦技術配合下，令根據演員們打造的CG角色更加栩栩如生，無論是細膩的感情戲還是大型動作和上天下海場面，納威人和各種奇幻生物仿如真實存在。今集更採用全新最先進的「神經網絡」（Neural Network）技術，令電腦特效處理角色的面部表情和動作倍加真實。

《阿凡達3》運用表演捕捉技術，更採用全新最先進的「神經網絡」技術，令電腦特效處理角色的面部表情和動作倍加真實。（《阿凡達3》電影花絮照）

在科技進步下，據演員們打造的CG角色更加栩栩如生。（《阿凡達3》電影花絮照）

有別於一般電影製作，《阿凡達》在先進電腦技術下，可將前期製作、攝製、剪接和後期製作同步互動進行。導演占士金馬倫在「動態捕捉」攝製現場，可透過虛擬攝影機，即時把角色融入CG場景，打造他心目中最完美的場面。

導演占士金馬倫在「動態捕捉」攝製現場，可透過虛擬攝影機，即時把角色融入CG場景。（《阿凡達3》電影花絮照）

金像提名美術指導 為兩大全新族群打造截然不同新場景

《阿凡達3》有兩位金像提名美術指導，Ben Procter主力負責人類世界，Dylan Cole包辦潘多拉星和納威人族群。二人指出，今集場景的規模和複雜度又再超越上一集，亦有更多全新的有趣場景。

當中最大挑戰是為兩大全新族群設計場景。Dylan Cole認為風商族十分好玩，「他們玩音樂、跳舞、愛笑、愛八卦，周遊世界與不同的族群交流。」為此設計了仿如貢多拉的巨型飛船，由水母和墨魚型的物種帶領飛行，總共有六艘飛船浮在半空的場面十分奇幻壯觀，一新觀眾耳目！

六艘飛船浮在半空的場面十分奇幻壯觀，一新觀眾耳目！（《阿凡達3》電影劇照）

至於曼關族，因被火山爆發摧毀，全村一片頹垣敗瓦，到處可見焦黑炭樹、頭骨人骨、動物的角和皮，營造出截然不同的暗黑風格。

曼關族因被火山爆發摧毀，全村一片頹垣敗瓦。（《阿凡達3》劇照）

曼關族聚居地到處可見焦黑炭樹、頭骨人骨、動物的角和皮。（《阿凡達3》電影劇照）

金像服飾設計師打造數以千計服飾 兩大全新族群造型各有特色

造型服飾設計方面，《阿凡達3》角色眾多陣容龐大，金像服飾設計師Deborah L. Scott單是為了兩大全新族群，由2017年展開工作，設計了多達8,000張服飾繪圖，為風商族和曼關族分別製造了333件和306件服飾樣本，而主要角色的服飾配件多達387件。為真人拍攝製造的服飾配件超過400件，當中包括241塊腰布。

為了《阿凡達》這項艱辛的設計工作，服飾設計師花了多年時間鑽研布料、珠飾、刺繡，如何將土著手藝化為數以千計度身訂造的服飾配件和道具，以及如何把傳統手藝與尖端數碼科技無縫結合。即使所有納威人的服飾最後都是由Wētā FX以電腦處理，每一件服飾都是先由真實物料製成，包括所有金銀珠寶和配飾。

《阿凡達3》角色造型服裝配飾質感層次豐富。（《阿凡達3》電影劇照）

《阿凡達3》角色造型服裝配飾質感層次豐富。（《阿凡達3》電影劇照）

為兩大全新族群設計服飾，設計師認為風商族是所有族群中最容易的，一來她對潘多拉星的特性已有充分了解，亦因導演占士金馬倫指示清晰，「他指出風商族是在空中游牧的族群，氣溫寒冷，有別於潘多拉星其他地方，所以真的要為他們製造衣服！」於是為風商族設計了注重服飾打扮的造型，身上掛滿了旅途上買賣得來的首飾，顏色強烈又繽紛多彩，以突出這個族群快樂好動的天性。

風商族身上掛滿了旅途上買賣得來的首飾，顏色強烈又繽紛多彩。（《阿凡達3》電影劇照）

至於曼關族則是以身體彩繪為主，族人身上有大量疤痕和穿孔，顏色以紅色和黑色帶出他們的神秘感。首領法娜正是一身強烈的紅黑色，配上誇張的大型頭飾，十分搶眼突出。

曼關族則是以身體彩繪為主，族人身上有大量疤痕和穿孔。（《阿凡達3》電影劇照）

格林美獎音樂人譜寫動人樂章 Miley Cyrus創作主唱全新歌曲 榮鑊今屆金球獎最「最佳金曲」提名

格林美得獎音樂人Simon Franglen繼第二集後，再度為第三集譜寫動人樂章，包括為兩大全新族群和一眾新角色譜寫主題音樂，甚至為熱愛音樂的風商族打造專屬他們的全新樂器。Simon Franglen大讚與導演占士金馬倫合作愉快，「他本身也非常熱愛音樂，充份明白音樂的力量，以及如何用音樂幫助說好故事。」

今集更有格林美得獎流行歌天后Miley Cyrus親自參與作曲填詞和主唱的全新歌曲「Dream as One」，歌曲目前已贏得金球獎最佳歌曲提名，絕對有望成為另一首經典金曲。