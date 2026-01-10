尋秦記電影版︱趙盤登場如黑帝君臨　秦國用黑色竟因琴清師父學說

香港歷史穿越鉅製電影《尋秦記》，由古天樂擔任總監製兼男主角，率領劇集原班人馬林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名等主演，更加入苗僑偉、白百何、朱鑑然、洪天明等主演新角色，上映後創下香港史上最高開畫票房港產片紀錄，日前更累積至5000萬元票房！林峯於《尋秦記》飾演成熟版秦王嬴政（趙盤），王袍戰甲全身黑有如邪惡黑帝君臨霸氣十足，開場已率秦軍四出征伐統一六國，而秦軍將士全副清一色黑色武裝戰甲非常有型，原來用色設計與史實相當吻合！

《尋秦記》電影上映後創下香港史上最高開畫票房港產片紀錄，日前更累積至5000萬元票房！（《尋秦記》電影版劇照）

鄒衍提出「五德終始說」

戰國時期，陰陽家名士鄒衍曾提出「五德終始說」，認為五行金、木、水、火及土代表五種德性，相生相剋之下形成循環更替。由於昔日秦文公曾於狩獵期間捕獲一條黑龍，認為是水德祥瑞，因此秦國便以水德相應的黑色作為視覺主要元素，不論衣衫、祭器及旗幟一律採用黑色。加上黑色戰甲軍服有利於行軍，能夠更隱蔽行軍，因此黑色便成為秦軍的標誌。

秦王嬴政與秦軍都身穿黑色王袍戰甲。（《尋秦記》電影版劇照）

秦王嬴政與秦軍都身穿黑色王袍戰甲。（《尋秦記》電影版劇照）

秦王嬴政與秦軍都身穿黑色王袍戰甲。（《尋秦記》電影版劇照）

全身清一色黑色的秦軍，份外有壓逼感！（《尋秦記》電影版劇照）

秦軍上下將士均穿黑色戰甲。（《尋秦記》電影版預告截圖）

蔡一智飾演的將軍萬良亦披黑色戰甲。（《尋秦記》劇照）

連秦國丞相李斯亦穿黑色衣袍。（《尋秦記》劇照）

在《尋秦記》劇集中，已故男演員余子明飾演的鄒衍，為琴清（郭羨妮 飾）的義父兼師父，亦竭力為撮合項少龍與琴清作媒，想不到趙盤一身黑色華貴威嚴王袍，採用黑色竟出自師母的師父之學說，因為五德終始說一句以黑色作為水德象徵，後來更將黑色定為秦國國色。

已故男演員余子明於《尋秦記》劇集飾演鄒衍，為才女琴清的義父與師父。（《尋秦記》劇集劇照）