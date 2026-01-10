尋秦記｜麥包親解冇演「二弟」原因　首集客串綁匪︰都有經典對白

《尋秦記》電影版自上畫以來，一直大獲好評，票房報捷。早前，在戲中飾演二弟滕翼一角的黃文標，接受《香港01》訪問時透露，當年監製原本不是搵佢演，首選是麥包（麥長青），但為何未有演出就不得而知。早前，《香港01》聯絡到身在外地拍劇的麥包，他親述原來當年因為要拍《無頭東宮》，撞晒期，公司就安排他專心拍《無頭東宮》。不過《尋秦記》監製莊偉建都想跟麥包合作，於是就預留首集出現的綁匪一角，由他客串演出，而一句對白，更成為經典。



滕翼二弟一角，由黃文標飾演，深入民心。（《尋秦記》劇集截圖）

角色亦帶到去電影版都有演出。（《尋秦記》電影劇照）

《無頭東宮》和《尋秦記》二揀一

麥包憶述當時公司，安排了兩套劇給他，分別是《無頭東宮》和《尋秦記》，麥包表示兩套都吸引︰「「當時聽到拍《尋秦記》當然開心，既係黃易小說改編，又係台慶劇，不過拍唔到都冇辦法。」未能參與是因為《尋秦記》，是首部於橫店影視城取景的香港劇集，其後的外景地點更包括河北涿州影視城，以及內蒙古壩上草原等。麥包︰「如果兩套劇都喺香港，仲可以度期一齊拍，但《尋秦記》要返大陸，為免影響另一部製作，公司就安排我入《無頭東宮》劇組。」

麥包在《無頭東宮》飾演的馮樂人，同樣是深入民心的角色，以痴心戇男形象見稱。（《無頭東宮》影片截圖）

雖然未能合作，但《尋秦記》的監製莊偉建，都想安排麥包客串一角，於是就在第一集內，飾演因為炒燶股票欠債，導致精神失常的前O記成員，以炸彈挾持李小超（鄧一君 飾）和秦青（郭羨妮 飾），逼他操控公司股票重拾升軌，最後事敗被警方拘捕。

麥包在第一集內，飾演因為炒燶股票欠債，導致精神失常的前O記成員，以炸彈挾持李小超。（《尋秦記》劇集截圖）

戲中會跟古天樂有動作場面。（《尋秦記》劇集截圖）

麥包有潛力做續集Big Boss

麥包稱自黃文標在《香港01》的訪問一出，很多人都專誠將第一集畫面截圖給他。「阿標（黃文標）係我老友，佢都做得好好。好開心好多人仲記得，又話記得我句對白『死人湖南仔，賣假嘢畀我！』」事關劇中他作案的炸彈，最後爆唔起，原來是被騙買了假貨。

麥包更笑指朋友推算，如果電影開拍續集，自己大有機會做Big Boss「佢哋話我係咪電影版續集Big Boss，因為我個角色又係畀人捉去坐監，下集係咪坐完監就出嚟搞事。」

麥包亦開心大家仍記得他在劇中一句對白︰「死人湖南仔，賣假嘢畀我！」（《尋秦記》劇集截圖）

正在內地開工的麥包，雖然當地都有放映《尋秦記》電影版，但他就堅持等到下星期返香港才入場觀看。「梗係要睇廣東話版，聽番班老友把聲嘛。雖然我無份參與電影版，但都要多謝古老闆，掀起『尋秦熱』，令不少年輕人睇番套舊劇，有機會認識番大家。而且睇得出古生好念舊，專登搵番原劇演員參與，好重情。」