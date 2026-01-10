韓國製造結局篇｜玄彬終極黑化　盡見冷血心狠但有唯一弱點受牽制

由雙青龍影帝玄彬、鄭雨盛主演的Disney+ 年度原創韓劇鉅作《韓國製造》自開播以來話題十足，目前劇情推進至第五集，熱度更連日登上香港、台灣、韓國Disney+ 排行榜冠軍！而大獲讚賞的，不止是電影級製作及緊湊劇情，最重要是睇到玄彬如何將「壞男人」角色演繹得淋漓盡致，令人又愛又恨！下文將深度解構玄彬各個霸氣場面，共同迎接下星期播出的第一季最終章！

從《韓國製造》，可以看到玄彬如何將「壞男人」角色演繹得淋漓盡致。（《韓國製造》劇照）

不被女色耽誤權力之路

在第三集中，玄彬認識了權力圈中臭名昭彰的交際花曹汝貞，並成功利用她投靠權力僅次於總統的鄭星一，成功繞過上司上位。曹汝貞卻對玄彬動了真情，而目標為本的玄彬不僅沒有被情感動搖，在最後時刻甚至決定「除之而後快」。第三集結尾的槍聲，暗示了玄彬冷血無情的一面。

擁有玩弄裙下之臣美色的曹汝貞，卻被玄彬食住。（《韓國製造》劇照）

原是一場權力交易，曹汝貞卻對玄彬動了真情，可惜換來悲慘回應。（《韓國製造》影片截圖）

眼神不掩野心

在第五集中，玄彬完成鄭星一交托的任務，並交出關鍵筆記本後，順勢為自己爭取機會，大膽地跟對方談「生意」。玄彬更傲氣地說出：「就算你不信任我，我也會讓你信任我的錢！」足見他對權力的渴望！在雙方對峙中，玄彬用要把人看穿的眼神瞪著對方的座椅，不用言喻的殺野心令觀眾驚嘆！

玄彬這對凌厲眼神，有種不用言喻的殺野心令觀眾驚嘆。（《韓國製造》影片截圖）

冷鋒直接警告背叛者

在懷疑自己的線人倒戈，玄彬又再次展現令人窒息的強大氣場，直接拋下一句：「不知羞恥的人會在背後捅你一刀。」盡顯對眼前背叛者的警告。對話期間眼神切換充滿壓迫感，從冷靜到狠戾，讓觀眾隔著螢幕都能感受到這個男人的危險魅力！

同樣是對話期間眼神，今次盡顯對眼前背叛者的警告。（《韓國製造》影片截圖）

權力至上霸氣守護軍中弟弟

玄彬雖然在劇中對敵人冷血，但卻有一弱點，就是在軍中服役的弟弟禹棹奐，當他得知弟弟被冷待，便以「權力至上」的手段強勢介入，並霸氣地教訓弟弟：「不想被別人看扁，就先把別人踩在腳下；如果有人擋路，就除掉他們。」顯露了他深信權力可以解決一切的生存哲學。兩兄弟的價值觀的衝突，將為接下來的劇情引爆更多精彩火花！