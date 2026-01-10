尋秦記電影版︱主角片酬榜曝光瘋傳　三大香港演員過百萬林峯最高

香港歷史穿越鉅製電影《尋秦記》，由古天樂擔任總監製兼男主角，率領劇集原班人馬林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名等主演，更加入苗僑偉、白百何、朱鑑然、洪天明等主演新角色，上映後創下香港史上最高開畫票房港產片紀錄，日前更累積至5000萬元票房！《尋秦記》於香港及內地票房不俗，雖然與收回3億5000萬元成本尚有距離，但作為2026年首部港產鉅獻，票房成績仍為市場打下強心針。日前有內地網站披露《尋秦記》演員片酬榜，曝光林峯、宣萱等一眾主角片酬，當中古天樂「零片酬」主演男主角成為焦點，而其中一位演員身價竟為宣萱10倍，引起觀眾熱議！

《尋秦記》創下香港史上最高開畫票房港產片紀錄，日前更累積至5000萬元票房！（《尋秦記》電影版劇照）

古天樂「零片酬」誓與電影命運共存

據內地網站披露資料，古天樂作為《尋秦記》總監製兼男主角，竟然分毫不收片酬，放棄自己千萬天價片酬，將收入與票房收益分紅掛鈎，誓與電影票房命運共存舉動相當偉大。在一眾香港演員之中，男女主角林峯、宣萱片酬最高，分別為港幣200萬及150萬元，而飾演大反派Ken的苗僑偉，片酬亦高達100萬元！另外《尋秦記》作為已故實力派演員廖啟智遺作之一，為電影客串三日重演烏博士一角，據指古天樂當年亦封6萬6000元大利是以表謝意。

古天樂放棄自己千萬天價片酬，「零片酬」誓與電影票房命運共存。（《尋秦記》電影版劇照）

林峯片酬冠絕同片香港演員。（《尋秦記》劇照）

白百何身價竟為宣萱10倍

《尋秦記》片酬榜中，以內地女演員白百何收入最為驚人，竟高達1500萬元人民幣天價，超過女主角宣萱高達10倍！然而白百何作為片中最紅內地演員，當年在內地具有強大票房號召力，主作品兩集《捉妖記》票房分別高達24億3600萬元及22億3700萬元，連文藝愛情片《失戀33天》亦能收報3億元，單憑白百何鼓動內地觀眾入場的能力，收取1500萬元片酬絕對物超所值！

白百何收入最為驚人，竟高達1500萬元人民幣天價！《尋秦記》劇照

（《尋秦記》電影版劇照）

《尋秦記》主演片酬榜

白百何：1500萬元（人民幣）

林峯：200萬元

宣萱：150萬元

苗僑偉：100萬元

郭羨妮：80萬元

吳樾：50萬元（人民幣）

滕麗名：50萬元

張繼聰：50萬元

陳國邦：15萬元

朱鑑然：15萬元

洪天明：10萬元

古天樂：0元（票房收益分紅）