成龍《熊貓計劃2》今年上映食正熊貓經濟　竟獲200億票房影后加盟

成龍主演溫情喜劇《過家家》自元旦檔期上映後，票房表現未如外界預期，上映10日至今僅累積3571萬元人民幣，情況引起內地媒體及觀眾網民關注，普遍認為成龍非動作片叫座力不足。《過家家》於華語各地區上映後，成龍透露將會繼續拍攝動作片，去年相當賣座的警匪動作片《捕風追影》亦將會拍攝續集，有望重振票房聲威！在開拍新戲前，成龍另一部動作喜劇續作《熊貓計劃2》宣布會在今年上映，食正「熊貓經濟」熱潮！

成龍新戲《過家家》票房表現未如外界預期。（《過家家》微博圖片）

《過家家》上映10日至今僅累積3571萬元人民幣。（《過家家》電影劇照）

繼承《熊貓計劃》上集劇情，《熊貓計劃2》講述國寶熊貓「胡胡」在進駐新熊貓生態館後，竟然突然被國際悍匪綁架，於是國際功夫巨星Jackie（成龍 飾）便再次出馬拯救熊貓老友，更展開一段有趣奇幻的冒險。今集不僅有成龍繼續坐鎮，竟獲得「200億票房喜劇影后」馬麗加盟主演，相信在馬麗加入之下，將大大提高《熊貓計劃2》的口碑以至對觀眾的吸引力，內媒估計票房將比上集只高不低。

《熊貓計劃2》宣布會在今年上映，食正「熊貓經濟」熱潮！（《熊貓計劃2》電影海報）

成龍上集與熊貓胡胡展開一段歷險建立友誼。（《熊貓計劃》電影劇照）

成龍將會在第二集再次拯救胡胡。（《熊貓計劃》電影劇照）

馬麗為中國二百億元票房影后！（梁碧玲 攝）

《熊貓計劃》於2024年在內地上映時票房不俗，收報超過3億元，遠超1億8000萬元成本，片方分帳票房亦高達1億元。《熊貓計劃2》尚未公布正式上映日期，然而內媒估計作為成龍聯乘熊貓主題的動作喜劇，在賀歲新春檔期上映具有一定優勢，加上下月檔期未有同類型新戲，因此未必如上集一樣在國慶黃金檔期公映，或許能夠提前面世。