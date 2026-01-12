怪奇魔塵事件︱丹麥影帝視李小龍為偶像　提議加入雙節棍對打致敬

荷里活奇幻驚慄電影《怪奇魔塵事件》（Dust Bunny）由丹麥影帝麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）、薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）及女童星Sophie Sloan主演，將於1月22日在香港上映，劇情講述一名冷血職業殺手，遇上十歲女孩「獵殺床底怪物」的怪誕委託，令二人開展一場跨世代冒險，並建立一段信任與友誼。

《怪奇魔塵事件》由丹麥影帝麥斯米基辛、薛歌妮韋花及女童星Sophie Sloan主演。（《怪奇魔塵事件》電影劇照）

麥斯米基辛曾於《新鐵金剛智破皇家賭場》（Casion Royale）、《奇異博士》（Doctor Strange）及美劇《雙面人魔》（Hannibal）裡飾演冷酷殘忍的大反派，今次在電影裡飾演殺手，雖然與細路女演出不少對手戲，但亦有大量動作戲份。麥斯米基辛其實一直擁有豐富特技動作經驗，透露：「我生涯中曾演過一堆特技動作，其實自小已經想成為特技演員，不斷在地上翻滾摔撻。我亦練過體操，因此在做特技動作時非常有用！」

原來麥斯米基辛多年來更視李小龍為偶像，在劇情中亦加入雙節棍橋段，用作對李小龍致敬。導演透露與麥斯米基辛一同研究動作戲份設計：「我們像小朋友一樣，親自用李小龍公仔設計不同特技動作、練習步法，我亦提議不如加入雙節棍！」麥斯米基辛亦興奮地表示：「能夠有一個時刻，讓我假扮成為李小龍，實在非常過癮！」

李小龍最有代表性的武器當然是雙節棍。（《死亡遊戲》電影劇照）