阿凡達3｜有趣數字全公開　3382個特效場面製作人員超過1500人

全球史上賣座電影系列《阿凡達》，由殿堂級導演占士金馬倫再度親自執導的《阿凡達3》，本周香港上映，帶領觀眾重返潘多拉星球，展開前所未見的史詩級歷險。今集不僅是系列新篇章，更是積舒利一家面對失去長子的傷痛、家庭危機與成長的故事，展現出家庭在逆境中如何互相扶持、共同面對挑戰。而電影在製作上，有大批有趣數據亦一一公開。



角色均由演員親身演繹，透過頂尖科技完美融合真實表情與CG角色。（《阿凡達3》劇照）

100%表演捕捉

金馬倫於最新訪問中明言：「我們尊重並讚頌演員，絕不以 AI 取代真實表演。」他強調所有角色均由演員親身演繹，透過頂尖科技完美融合真實表情與CG角色，讓觀眾感受最細膩動人的情感。

全片視覺特效場面多達3,382個。其中Wētā FX負責 3,132 個場面，總長 176分鐘，佔全片視覺特效的 94%。（《阿凡達3》劇照）

全片視覺特效場面多達3,382個

今集《阿凡達》繼續沿用業界頂尖、《魔戒》(Lord of the Rings) 導演彼德積遜 (Peter Jackson) 的Wētā FX視覺特效製作公司。全片視覺特效場面多達3,382個。其中Wētā FX負責 3,132 個場面，總長 176分鐘，佔全片視覺特效的 94%。當中有超過 2,000 個水特效場面，以及新增超過 1,000 個火焰特效場面。

今集群眾場面亦出現史上最多納威人，其中一幕有多達536個不同的納威人同場現身。（《阿凡達3》劇照）

最多有536位納威人同場

今集群眾場面亦出現史上最多納威人，其中一幕有多達536個不同的納威人同場現身。總之，今集《阿凡達》勢必又再超越前作，由人物角色、全新生物物種，到史詩式戰役均全面升級，為觀眾帶來更震撼的沉浸式觀影體驗！

《阿凡達》第二和第三集同步在紐西蘭進行攝製，歷時18個月，製作人員超過1,500人。（《阿凡達3》劇照）

製作歷時18月動員1,500人

史詩式大製作，由2017年9月開始，《阿凡達》第二和第三集同步在紐西蘭進行攝製，歷時18個月，製作人員超過1,500人。今集占士金馬倫繼續親力親為，集監製、導演、編劇於一身，與第二集編劇、亦曾編寫《猿人爭霸戰》系列 (Planet of the Apes) 和《侏羅紀世界》(Jurassic World) 的Rick Jaffa和Amanda Silver再度合作，以家庭、孩童如何面對戰爭，家長如何信任子女作出正確選擇，作為電影的重要課題，在科幻動作之外帶出感動人心的親情。