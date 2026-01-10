蝙蝠俠2︱寒冬戰士跟隊黑寡婦過檔DC宇宙　飾演雙面人竟不用毀容?

DC超級英雄電影《蝙蝠俠》（The Batman）於2022年重啟上映，由羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）飾演最新版本蝙蝠俠與布魯斯韋恩，電影當年大受歡迎並衍生《The Penguin）劇集，亦落實將會開拍續集《蝙蝠俠2》。據指即將於2027年上映的《蝙蝠俠2》目前正密鑼緊鼓籌備今年初開鏡，早前繼「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）成功爭取飾演女主角Gilda Gold後，竟再有一位超級英雄由Marvel過檔DC宇宙！

「黑寡婦」施嘉莉祖安遜成功爭取過檔DC宇宙，將於《蝙蝠俠2》飾演女主角Gilda Gold。（GettyImages）

施嘉莉祖安遜竟由Marvel過檔到DC！（《鐵甲奇俠2》電影劇照）

《蝙蝠俠2》劇情將由介紹新反派「雙面人」Harvey Dent、妻子Gilda Gold及父親Christopher Dent出場，擺脫貓女、企鵝等上集角色，開展蝙蝠俠全新故事篇章。據外媒報道，「寒冬戰士」施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）已落實飾演Harvey Dent一角，成為繼《蝙蝠俠：黑夜之神》（The Dark Knight）Aaron Eckhart後再飾演真人版的男演員。

「寒冬戰士」施巴斯坦史丹跟隊黑寡婦過檔DC！（施巴斯坦史丹IG圖片）

施巴斯坦史丹竟由寒冬戰士變成雙面人？（《美國隊長2》劇照）

Aaron Eckhart曾於基斯杜化路蘭執導的《蝙蝠俠：黑夜之神》飾演「雙面人」Harvey Dent。（《蝙蝠俠：黑夜之神》電影劇照）

隨施巴斯坦史丹飾演Harvey Dent消息曝光後，《蝙蝠俠2》劇情亦被進一步公開，據指劇情僅會維持於Harvey Dent作為哥譚市首席檢察官的階段，並未延伸至黑化成為「雙面人」的後續，意味施巴斯坦史丹不用「毀容」上陣。至於施嘉莉祖安遜飾演的Gilda Gold，作為檢察官前妻卻犯下多宗凶案，相信夫妻間將有不少角力戲份，蝙蝠俠亦會介入制止罪案發生。

「雙面人」Harvey Dent為哥譚市首席檢察官。（《蝙蝠俠：黑夜之神》電影劇照）