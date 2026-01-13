尋秦記電影︱山寨女俠陶枳樽遊西安尋秦　睇兵馬俑坑扮立射俑英姿

香港歷史穿越鉅製電影《尋秦記》，由古天樂擔任總監製兼男主角，率領劇集原班人馬林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名等主演，更加入苗僑偉、白百何、朱鑑然、洪天明等主演新角色，上映後創下香港史上最高開畫票房港產片紀錄，日前更累積至5000萬元票房！《尋秦記》一眾電影版新角色中，以善柔山寨中一眾徒弟最為觀眾熟悉，除了張繼聰、廖子妤等如今當紅演員外，飾演山寨女俠的陶枳樽亦非常亮眼！

《尋秦記》創下香港史上最高開畫票房港產片紀錄，日前更累積至5000萬元票房！（《尋秦記》電影版劇照）

陶枳樽於《尋秦記》電影版飾演山寨女俠

現年36歲的陶枳樽於《尋秦記》電影版飾演山寨女俠，雖然戲份對白不多，但憑清秀美貌及一身墨綠色配劍的俠女造型，成功捉緊觀眾眼球！陶枳樽為前女團HunterZ成員，素來有「舞界張栢芝」之稱，曾出版寫真集、亦為選美亞軍，更曾參演2024年播出的《反黑英雄》，在劇情中裸背上陣與張掁朗演出床戲！陶枳樽曾在疫情期間轉行任職廣告策劃，去年參加TVB真人騷節目《中年好聲音4》，表現相當亮眼！

陶枳樽去年底參加《中年好聲音4》真人騷節目。（陶枳樽IG圖片）

陶枳樽遊西安扮兵馬俑

《尋秦記》電影版上映後，陶枳樽除了在社交平台公開自己的造型照外，亦分享去年一次屬於自己的「尋秦記」！原來陶枳樽去年到訪西安，重點景點當然是秦始皇兵馬俑博物館，她分享多張於兵馬俑坑及博物館中的自拍，搗蛋地扮成立射俑的英姿，作為秦代女俠還原度達100%！

陶枳樽去年到西安參觀兵馬俑坑。（陶枳樽IG圖片）

陶枳樽都有幾分兵馬俑神髓！（陶枳樽IG圖片）

陶枳樽神還原立射俑的英姿！（陶枳樽IG圖片）

陶枳樽似乎非常仰慕跪射俑。（陶枳樽IG圖片）

陶枳樽見到「故友」非常興奮忍不住先敍舊！（陶枳樽IG圖片）

陶枳樽風向兩大「尋秦貼士」

陶枳樽於帖文中表示：「呢個係屬於我自己嘅『尋秦記』，舊年去的西安秦始皇兵馬俑博物館，終於搵到合適嘅時機post！」繼而向各位粉絲網民分享兩大「尋秦貼士」，表示：「一定要請導遊，如果唔係入到去唔知發生咩事！一定要冬天去，如果唔係熱到癲！」認為兵馬俑為一生人一次必睇景點之一，更笑言：「值得去到聽住〈天命最高〉感受吓！」

陶枳樽於《尋秦記》飾演山寨女俠。（陶枳樽IG圖片）

陶枳樽戲份對白不多。（陶枳樽IG圖片）

陶枳樽憑美貌與造型成功搶鏡。（陶枳樽IG圖片）