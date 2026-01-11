尋秦記電影｜片尾特別鳴謝余香凝　幕前零鏡頭原來擔任重要崗位

《尋秦記》電影版由古天樂擔任總監製及主角，跟宣萱、林峯、苗僑偉、郭羨妮主演，電影上畫11日，票房迎來6000萬，氣勢如虹。隨住更多人欣賞過電影，當中的細節也愈多人談論，包括在片尾鳴謝中見到一句「特別鳴謝余香凝」，令不少觀眾立即回想，到底余香凝有哪一幕出現過？還是所演出的鏡頭被刪走，留待加長版先欣賞到？原來她今次的確未有參與《尋秦記》電影版的幕前演出，而是負責聲演一角色。

《尋秦記》上映11日，票房迎來6000萬。（網上圖片）

早前余香凝飛到台北為電影《雙囍》宣傳。（余香凝IG相片）

今次余香凝在戲中，是負責聲演白百何飾演的Galie，白百何在戲中是苗僑偉飾演的反派Ken其女兒，由於白百何不會廣東話，故香港版需要余香凝代勞。這個角色一直以善良的心，希望改變父親的想法，將禍害減至最低，而最後更不幸犧牲。

白百何在戲中是苗僑偉飾演的反派Ken其女兒。（《尋秦記》電影劇照）

由於白百何不會廣東話，故香港版需要余香凝代勞。（網上圖片）

當大家得知這安排後，均表示這位金像影后表現出色，並未有察覺到半點余香凝的痕跡，聲線跟角色完全匹配。而由於《尋秦記》電影在香港舉行首映時，余香凝未能出席欣賞，故早前趁到台灣宣傳《雙囍》，剛好又遇上《尋秦記》台灣首映，便在台北入場支持，更在場內分享感受，最後又跟古天樂、宣萱合照。余香凝在個人社交也發文表示，希望兩套電影票房皆大賣，稱：「兩部電影都票房大賣就真的是雙喜。」

完場時余香凝更與劉冠廷，跟古老闆、宣萱合照。（余香凝IＧ相片）