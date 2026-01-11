尋秦記電影｜港澳票房衝破6000萬　英國、愛爾蘭票房同樣打入十大

由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演的電影《尋秦記》，自 2025 年 12 月 31 日上映以來票房勢如破竹，口碑與熱度持續發酵。港澳票房再傳捷報：截至 2026 年 1 月 10 日，港澳累計票房已達 $60,692,294，正式衝破六千萬大關，氣勢有增無減。同日，古天樂、林峯、宣萱及朱鑑然正式亮相謝票場，與其他演員兵分多路，合共出席超過二十場謝票活動，多個場次門票極速售罄，現場氣氛熱烈。

於昨日謝票場，差不多是《尋秦記》全員出動。（大會提供）

場面非常熱鬧，氣氛熱烈。（大會提供）

不少影迷爭取機會，向古天樂索簽名。（大會提供）

《尋秦記》不止於本地屢創佳績，更同步席捲海外，多個地區接力上映，讓不同背景的觀眾一同投入這場跨越時空的熱潮。海外方面，《尋秦記》已於2025年12月31日率先在馬來西亞及新加坡同步上映，其後於2026年1月2日登陸英國及愛爾蘭市場；歐洲市場亦接力擴展，電影已於1月8日在荷蘭開畫，而向來較少引入港產片的比利時亦將於 1 月 16 日上映，令更多平日未必有機會在大銀幕接觸港產片的觀眾，首次於戲院感受《尋秦記》的集體回憶與大場面魅力。緊接其後，台灣已於1月9日上映，澳洲及新西蘭亦將於1月15日上映。北美方面，美國及加拿大則將於1月30日上映。

《尋秦記》電影於2026年1月2日登陸英國及愛爾蘭戲院。（網上圖片）

其中《尋秦記》在英國及愛爾蘭上映後，亦迅速打入當地票房榜。根據 Comscore 數據，並由英國 Film Distributors’ Association（FDA）公布的「UK and Ireland Current Top 15」（截至 2026 年 1 月 5 日）顯示，《尋秦記》（Back To The Past）位列第 9 位，週末票房錄得 £251,825，反映「尋秦熱」正由港澳延伸至更廣闊的國際觀眾層。