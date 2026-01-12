尋秦記｜古天樂深夜發帖寫60個「入定！」　競猜遊戲網民一估就中

電影《尋秦記》票房節節向升，無論是香港還是中國內地，都有大量影迷、粉絲入場支持！日前爆出《尋秦記》主題曲《天命最高》謎思，有網民發現唱了多年「誰和誰」一句原來不存在，之後古天樂謝票時再爆自己將當中一句「亂局亦一樣人定」唱錯成「亂局亦一樣入定」，後來在電影版《天命最高》中更正。



「亂局亦一樣人定」都錯？

誰知！Facebook專頁「馮睎乾十三維度」寫出一篇文章，表示詢問過填詞人林夕，夕爺表示正確版應是「亂局亦一樣入定」才對，意思正確也「啱音」。即是古天樂以為自己唱錯，其實無意中「唱啱」，但後來又錯誤地「更正」了！兜兜轉轉又回到起點！

原來「亂局亦一樣入定」先啱。

林夕（夕爺）解釋埋點解係「入定！」（資料圖片）

林夕親回《天命最高》曼德拉效應 爆「亂局亦一樣人定」原來都錯

古天樂玩Threads！！！

古天樂於1月12日終於在Threads發第一篇帖文，帖文非常簡單，只有60個「入定！」加上一句「紀念我今日入定threads!（大家可以估下第一個post入面仲有咩玄機）利申：估中無獎」，隨即引來一班「夜鬼」玩競猜遊戲。不過，很快就有人估到，原來古天樂寫下60個「入定！」的意思是6,000萬票房！

