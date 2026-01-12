金球獎即時更新︱Owen Cooper憑《混沌少年時》繼艾美再奪男配

年度國際影壇盛事《第83屆金球獎》於香港時間今日（12日）早上舉行，頒獎典禮分別嘉許電影及電視劇集節目，包括最矚目的影視男女演技獎及技術獎，以下為各位實時更新賽果！



09:47 喜劇巨匠Seth Rogen憑《The Studio》奪得「電視音樂或喜劇類型最佳男主角」獎，擊敗《大熊餐廳》Jeremy Allen White及《Chad Powers》Glen Powell等大熱。

Seth Rogen憑《The Studio》奪得「電視音樂或喜劇類型最佳男主角」獎。（直播截圖）

09:44 童星Owen Cooper《混沌少年時》（Adolescence）奪得「電視影集最佳男配角」獎，繼艾美獎後再次奪得最矚目頒獎典禮演技獎。

Owen Cooper《混沌少年時》奪得「電視影集最佳男配角」獎。（直播截圖）

09:35 資深女演員Jean Smart憑劇集《職業槍手》（Hacks）奪得「電視音樂或喜劇類型最佳女主角」獎。

Jean Smart憑劇集《職業槍手》奪得「電視音樂或喜劇類型最佳女主角」獎。（直播截圖）

09:31 Noah Wyle憑劇集《匹茲堡》奪得「電視劇情類型最佳男主角」獎。

Noah Wyle憑《匹茲堡》奪得「電視劇情類型最佳男主角」獎。（直播截圖）

09:24 Stellan Skarsgård憑《Sentimental Value》，奪得「電影類型最佳男配角」獎，亦是他首個金球獎。

Stellan Skarsgård憑《Sentimental Value》奪得「電影類型最佳男配角」獎。（直播截圖）

09:17 Teyana Taylor憑《一戰再戰》奪得「電影類型最佳女配角」獎，在台上獲獎後激動落淚，向導演保羅湯瑪士安德遜、里安納度狄卡比奧等致謝，亦將獎項送給一眾非裔美國演員。

Teyana Taylor憑《一戰再戰》奪得「電影類型最佳女配角」獎。（直播截圖）