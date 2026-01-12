金球獎得獎名單︱《一戰再戰》《混沌少年時》均奪四獎成影視贏家

年度國際影壇盛事《第83屆金球獎》於香港時間今日（12日）早上舉行，頒獎典禮分別嘉許電影及電視劇集節目，包括最矚目的影視男女演技獎及技術獎，以下為各位實時更新賽果！



12:16 趙婷新作《Hamnet》榮獲「劇情類型最佳電影」大獎，監製史提芬史匹堡、導演趙婷與女主角Jessie Buckley等一眾團隊上台領獎。

12:10 保羅湯瑪士安德遜作品《一戰再戰》榮獲「喜劇或音樂劇類型最佳電影」大獎，導演攜同里安納度狄卡比奧、辛潘等一眾演員上台得獎。

12:04 Wagner Moura憑《The Secret Agent》奪得電影「劇情類別最佳男主角」獎，為生涯第二次提名金球並首次榮封影帝。

11:58 Jessie Buckley憑《Hamnet》奪得電影「劇情類別最佳女主角」獎，為生涯首次提名及奪得金球獎。

11:48 《The Studio》奪得「喜劇或音樂劇類型最佳電視劇」獎，Seth Rogen繼奪得視帝後領團隊得獎，並透露下星期將會開鏡拍攝第二季！

11:44 Netflix劇集《混沌少年時》贏得「最佳迷你劇集及電視電影」大獎，Stephen Graham、Owen Cooper與團隊一同上台領獎，包括視帝、男女配在內，《混沌少年時》成為今屆金球獎最大贏家之一。

11:33 HBO Max劇集《匹茲堡》奪得「劇情類型最佳電視劇」獎，劇集第二季直至日前正式煞科，將於7月4日啟播，第三季亦將啟動製作。

11:28 Rhea Seehorn憑《Pluribus》奪得「電視劇情類型最佳女主角」獎，為生涯首次提名及奪得金球獎。

11:20 Ricky Gervais憑《Ricky Gervais: Mortality》節目奪得「最佳棟篤笑電視表演大獎」，Ricky Gervais未能到場並由頒獎人代領。

11:15 Erin Doherty憑《混沌少年時》奪得「電視影集最佳女配角」獎，為她生涯首次提名及奪得金球獎。

11:10 巴西電影《The Secret Agent》奪得「最佳外語電影」獎。

11:00 Netflix動畫《Kpop獵魔女團》奪得「最佳動畫電影」獎。

10:55 保羅湯瑪士安德遜憑《一戰再戰》奪得電影類型「最佳導演」獎，是次為安德遜第三次提名金球獎並首次得獎。

10:40 《罪人們》團隊奪得「票房成就獎」，為本屆金球獎新設獎項，監製、導演Ryan Coogler及米高B佐敦等演員團隊一同上台領獎。

10:39 米雪威廉絲憑《Dying for Sex》奪得「最佳迷你劇集及電視電影女主角」獎，米雪威廉絲未能出席典禮，由頒獎者代領。

10:35 Stephen Graham憑《混沌少年時》奪得「最佳迷你劇集及電視電影男主角」獎，首次提名金球便獲封視帝！《混沌少年時》先後由Owen Cooper及Stephen Graham橫掃男配角及視帝兩大演技獎。

10:26 添麥菲查洛美憑《Marty Supreme》奪得「喜劇或音樂劇類別最佳男主角」獎，擊敗大熱門里安納度狄卡比奧！是次為添麥菲查洛美第五次提名金球獎，並首次獲封金球影帝。

10:21 Rose Byrne憑《If I Had Legs I'd Kick You》爆冷奪得「喜劇或音樂劇類別最佳女主角」獎，擊敗大熱門愛瑪史東。是次為Rose Byrne第三次提名金球獎，並首次榮封金球影后。

10:17 保羅湯瑪士安德遜憑《一戰再戰》奪得「最佳電影編劇」獎，作品奪得第二項大獎，暫時領先其他金球提名作品。

10:03 劇集《K-Pop獵魔女團》主題曲〈Golden〉奪得「最佳原創電影歌曲」獎，為首次有韓語流行曲奪得該項大獎。

09:58 Podcast節目《Good Hang with Amy Poehler》奪得「最佳Podcast」獎，該獎為金球獎本年度新設獎項。

09:47 喜劇巨匠Seth Rogen憑《The Studio》奪得「電視音樂或喜劇類型最佳男主角」獎，擊敗《大熊餐廳》Jeremy Allen White及《Chad Powers》Glen Powell等大熱。

09:44 童星Owen Cooper《混沌少年時》（Adolescence）奪得「電視影集最佳男配角」獎，繼艾美獎後再次奪得最矚目頒獎典禮演技獎。

09:35 資深女演員Jean Smart憑劇集《職業槍手》（Hacks）奪得「電視音樂或喜劇類型最佳女主角」獎。

09:31 Noah Wyle憑劇集《匹茲堡》奪得「電視劇情類型最佳男主角」獎。

09:24 Stellan Skarsgård憑《Sentimental Value》，奪得「電影類型最佳男配角」獎，亦是他首個金球獎。

09:17 Teyana Taylor憑《一戰再戰》奪得「電影類型最佳女配角」獎，在台上獲獎後激動落淚，向導演保羅湯瑪士安德遜、里安納度狄卡比奧等致謝，亦將獎項送給一眾非裔美國演員。

