金球獎2026︱《混沌少年時》Owen Cooper奪男配　曾夢想做足球員

《第83屆金球獎》在香港時間今日（12/1）舉行，大熱之一Netflix迷你影集《混沌少年時》（Adolescence），主演的英國童星Owen Cooper展現亮眼多變的演技，僅以16歲之齡奪得最佳男配角獎，是繼艾美獎後，再奪男配角獎。

《混沌少年時》英國童星Owen Cooper，剛剛年滿16歲，並奪得金球獎最佳電視劇男配角獎。（直播截圖）

Netflix最新迷你影集《混沌少年時》早前於三月中啟播，第一季四集劇情均以「一鏡到底」形式拍攝，盡顯劇組製作功架實力，旋即於出品地英國及全球觀眾之間引起話題。（《混沌少年時》電影劇照）

以下為大家揭秘《混沌少年時》五個幕後製作秘密，究竟劇組如何完成這項艱辛的創舉？（《混沌少年時》劇集劇照）

Owen Cooper在《混沌少年時》啟播以後，被譽為「百年難得一見的演戲奇才」，沉穩而多變的演技令觀眾難以相信是次為他首次演戲！Owen Cooper雖然被譽為天才，卻是來自尋常家庭的奇跡，Cooper的父親為科技業上班族、母親為護士，兩位哥哥均從事電工，未有從事演藝相關行業，一家住在英國常見的基層排屋之中，未有顯赫家庭背景。

Owen Cooper在《混沌少年時》啟播以後，被譽為「百年難得一見的演戲奇才」，沉穩而多變的演技令觀眾難以相信是次為他首次演戲！（GettyImages）

Owen Cooper出席《混沌少年時》首映時，相比演出劇集時已經大個仔不少！（GettyImages）

Owen Cooper出身於一個尋常家庭，從小住在英國常見的基層排屋之中，未有顯赫家庭背景。（《混沌少年時》劇集劇照）

Owen Cooper從小沒有明星夢，一直熱愛足球、夢想成為一名中場球員，亦曾受訪時直言：「我從來都沒有想過成為演員」，但媽媽早於Owen五歲在家中唱《獅子王》卡通金曲時，發覺到他擁有表演才能，恍如翻版Harry Styles，因此逐步栽培他、嘗試接觸表演，近年開始持續駕駛一小時車到曼城上演戲課堂。Owen Cooper及後因為看到「蜘蛛仔」湯賀蘭主演的《海嘯奇蹟》（The Impossible），出於貪玩報讀The Drama MOB，意外吸引到《混沌少年時》導演青睞。

Owen Cooper從小夢想成為一個足球員，受訪時坦言從來沒有想過成為演員。（《混沌少年時》劇集劇照）

Owen Cooper及後因為看到「蜘蛛仔」湯賀蘭主演的《海嘯奇蹟》，出於貪玩報讀The Drama MOB，意外吸引到《混沌少年時》導演青睞。（《海嘯奇蹟》劇照）

《混沌少年時》每集採用一鏡到底形式拍攝，對新演員來說難度奇高，在僅僅兩星期的準備時間中，Owen Cooper每日在房間裡不停翻看劇本，曾直言：「我用螢光筆畫得快看不到下面的對白。」連自己也忘記究竟如何背熟海量對白。雖然面對份量奇高的戲份與對白，但Owen Cooper卻未如專業演員一樣壓力龐大，每逢大家圍在一起拍攝重播時，現場負責照顧Cooper的兒童心理專家都會發現他不在現場，四出尋找後發覺Cooper竟在玩繫繩網球（Swing ball）！

Owen Cooper僅用兩星期時間背熟劇本，更用心地用螢光筆畫下自己的對白。（《混沌少年時》劇集劇照）

至於Owen Cooper在《混沌少年時》的表現，觀眾自然有目共睹，播出後更被不少觀眾讚許似里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）的接班人，Cooper對此感到非常歡喜，直指自己喜歡里安納度主演的《華爾街狼人》（The Wolf of Wall Street）、《潛行凶間》（Inception）及《不赦島》（Shutter Island）等作品，亦表示：「里安納度很利害！我也喜歡羅拔迪尼路、阿爾柏仙奴早期的電影，好像是《的士司機》（Taxi Driver）及《教父》（The Godfather）等作品！」

