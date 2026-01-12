金球獎2026｜添麥菲五度提名終封帝　演同性戀成名曾獲路蘭提攜

添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）被譽為當代荷里活最具才華的男星之一，但一直欠一個獎項肯定，直至今日（12/1）舉行的《第 83 屆金球獎zv1中，他憑電影《Marty Supreme》（暫譯：橫衝直撞）成功奪得音樂或喜劇類最佳男主角。 這是他第五度提名金球獎後，首次奪得影帝殊榮。

添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）五度提名金球獎，首次奪得影帝殊榮。（Getty Images）

添麥菲主演的《Marty Supreme》（暫譯：橫衝直撞），角色靈感源自美國傳奇乒乓球手 Marty Reisman，以其華麗且破格的球風聞名，被譽為「乒乓球界的壞孩子」。（《Marty Supreme》劇照）

添麥菲於 1995 年出生於紐約一個藝術世家，母親是百老匯舞者，父親是法國籍的外交人員。他自小展現表演天賦，曾就讀著名的 LaGuardia 藝術高中。2012年以17歲之齡，拍攝電視影集《國土安全》（Homeland），劇中飾演副總統之子已嶄露頭角。2014 年，他獲名導基斯杜化路蘭（Christopher Nola）賞試，於《星際啟示錄》（Interstellar）中飾演主角之子，正式登上大銀幕。

添麥菲於《星際啟示錄》（Interstellar）中飾演主角之子，正式登上大銀幕。（《星際啟示錄》劇照）

不過要數最令他全球成名之作，一定是2017參與《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name），飾演一名17歲少年Elio，與他教授父親24歲的研究生助理Oliver之間的同性戀之情。戲中他憂鬱且充滿層次的演出，迅速成為全球影壇矚目的焦點，並成為當時史上最年輕的奧斯卡影帝提名人之一。

添麥菲查洛美因參演《以你的名字呼喚我》而紅遍全球。（《以你的名字呼喚我》劇照）

添麥菲憑《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）獲得奧斯卡金像獎最佳男主角獎的提名後，成功打開知名度，及後戲約不斷。（劇照）

成名後，他機會不斷，不僅主演了《沙丘瀚戰》（Dune）系列，還有接捧尊尼特普（Johnny Depp）演全新的《旺卡》（Wonka）。與此同時亦持續在小品製作中發揮演技，包括《美麗男孩》（Beautiful Boy）與《A Complete Unknown》，每次均挑戰高難度演技，確立自己在藝術與商業間的平衡地位。

添麥菲成名後，片約不斷，更主演了《沙丘瀚戰》（Dune）系列。(《沙丘瀚戰》劇照）

他在曾經兩度奧斯卡最佳男主角，分別是《以你的名字呼喚我》與《A Complete Unknown》，至於金球獎，就分別在2018 年提名戲劇類最佳男主角（《以你的名字呼喚我》）、2019 年提名最佳男配角（《美麗男孩》）、2024 年提名音樂或喜劇類最佳男主角（《旺卡》），以及2025 年提名戲劇類最佳男主角（《A Complete Unknown》），今年是他首次獲得影帝肯定。 他獲獎感言中，特別感謝了導演 Josh Safdie，以及一直陪伴在他身邊的伴侶 Kylie Jenner，並表示：「我由衷感謝我的家人與另一半，這份榮耀屬於支持我走到今天的人們。」這次獲獎也加強緊接三月舉辦的奧斯卡，大有機會競逐影帝。

添麥菲獲獎後，在台上感謝一直陪伴在他身邊的伴侶 Kylie Jenner。（直播截圖）