Hamnet︱趙婷新作金球獎封最佳電影　戲名究竟有冇串錯莎翁劇名？

國際年度影壇盛事《第83屆金球獎》於香港時間今早（12日）舉行，大會頒發多個大獎嘉許優秀電影及電視作品與影人。其中曾經憑《浪跡天地》（Nomadland）榮獲奧斯卡最佳導演及最佳電影獎的華裔女導演趙婷，新作《Hamnet》榮獲金球獎「劇情類型最佳電影」大獎，趙婷與監製史提芬史匹堡（Steven Spielberg）、榮封金球影后的女主角Jessie Buckley一同率團隊上台領獎。《Hamnet》改編自Maggie O'Farrell同名小說，並聯合趙婷一同編劇，電影去年11月底於美國上映，據網上流傳消息指今年3月將會在香港上映。

趙婷、史提芬史匹堡。（GettyImages）

趙婷、史提芬史匹堡。（GettyImages）

《Hamnet》由趙婷執導編劇，Paul Mescal與Jessie Buckley主演，劇情改編自Maggie O'Farrell於2020年出版的同名小說，劇情講述英國古典劇作家莎士比亞（William Shakespeare）與太太Agnes，在兒子Hamnet因為瘟疫而喪生後，Agnes在尋找照顧子女的力量同時，從喪子悲痛中逐漸療癒的經歷。

《Hamnet》由趙婷執導編劇，Paul Mescal與Jessie Buckley主演，劇情改編自Maggie O'Farrell於2020年出版的同名小說。（《Hamnet》電影劇照）

《Hamnet》劇情講述莎士比亞太太Agnes，在喪子後尋找照顧子女的力量，並從悲痛中逐漸療癒的經歷。（《Hamnet》電影劇照）

《Hamnet》劇情講述莎士比亞太太Agnes，在喪子後尋找照顧子女的力量，並從悲痛中逐漸療癒的經歷。（《Hamnet》電影劇照）

《Hamnet》劇情講述莎士比亞太太Agnes，在喪子後尋找照顧子女的力量，並從悲痛中逐漸療癒的經歷。（《Hamnet》電影劇照）

或許有觀眾會認為《Hamnet》電影標題竟將莎翁著名劇作《哈姆雷特》（Hamlet）串錯，但其實在莎士比亞故鄉英國斯特拉福（Stratford），Hamnet與Hamlet為同一個名字，僅串法上有所不同。