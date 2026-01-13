夜王︱黎紀君五歲成鄭秀文忠粉　自爆童年睇演唱會送公仔超近接觸

2026年港產賀歲喜劇《夜王》由吳煒倫執導，黃子華、鄭秀文（Sammi）攜同《毒舌大狀》破億原班人馬王丹妮、廖子妤、楊偲泳、何啟華、謝君豪與新加盟的楊偉倫、Mandy譚旻萱、COLLAR成員李芯駖、林熙彤、Miko黃潔琪、麗英及盧鎮業等主演，齊聚夜總會獵艷迎接馬年！早前劇組公開一眾飾演公關小姐的女演員名單，其中Christy黎紀君由美食節目主持跨界踏入大銀幕，原來童年更與女主角鄭秀文有段不為一知的緣份！

《夜王》由吳煒倫執導，黃子華、鄭秀文攜同《毒舌大狀》破億原班人馬主演。（《夜王》電影劇照）

Christy黎紀君由美食節目主持跨界踏入大銀幕！（《夜王》角色海報）

五歲已成為鄭秀文忠粉 演唱會現場送公仔超近距離接觸

黎紀君由童年開始已經是鄭秀文的忠實粉絲，能夠與偶像在《夜王》同場演出更有不少對手戲，當然令Christy自覺成就解鎖！黎紀君曾分享指：「我人生第一個偶像就係Sammi，所以其實當我知道有份可以參與呢套電影，而女主角係佢既時候，我覺得係我人生中其中一件Manifest到既事！」黎紀君出道成為美食節目主持後，一直盼望有機會與偶像同框，能夠如願以償證明多年努力沒有白廢！

黎紀君由美食節目主持跨界踏入大銀幕，更有機會與偶像鄭秀文合作。（黎紀君提供）

黎紀君雖然有幸與鄭秀文在《夜王》一同演出，但過程中一直怕醜未敢向Sammi表白，而Christy其實亦早於5歲已經與偶像超近距離接觸，她雀躍地分享指：「好記得細個既時候，父母帶我去睇Sammi演唱會，我嗰陣同父母講我好想送隻公仔比Sammi，第一場我貪玩將公仔跌左落後台既隙縫，第二場就終於成功將公仔交到Sammi手中，有幸嗰一刻被家人拍低左，亦都保留至今。」能夠與偶像一同演出，黎紀君坦言過程非常夢幻，每日見到Sammi就好像見到看過無數次的《瘦身男女》主角Mini一樣！

黎紀君五歲已成為鄭秀文忠粉，童年睇演員會送公仔的畫面亦被捉保留下來。（黎紀君提供）

揭黃子華神秘面紗意外親民 記實大家戲內外姓名：唔會有丁點架子

至於與子華神合作，黎紀君則表示原來「神」亦有親民的一面，不但主動詢問一眾後生女的姓名，在戲裡戲外均會記住、以名字相稱，非常親切。黎紀君更揭露子華神在《夜王》拍攝現場的神秘面貌，表示：「我覺得子華哥每次係片場既時候都比我地一種好自在既感覺，佢永遠都會想融入我地，同我地打成一片，唔會有任何一丁點既架子。仲有令我印象深刻既係，好記得有一場戲佢既對白特別長，大概可能有2-3分鐘，佢第一TAKE已經基本上完美，你會感覺到佢完全係有備而來。我覺得係佢身上要學習既野實在太多太多！」

黎紀君爆黃子華親民一面，會記實各位後生女的名字，禮貌相稱。（黎紀君IG圖片）

東日女公關戲裡爭妍鬥麗 戲外「聯機交配」？

《夜王》一眾東日女公開在戲內爭艷鬥麗，在戲外卻非常和諧融洽，黎紀君笑言：「相處耐咗之後，我哋日日都好自然地坐埋一齊，TAMAGOTCHI都買埋可以一齊『聯機交配』嘅特別版！每次放飯都會幫大家拿埋對方鍾意食既飯盒。大家唔係互相爭妍鬥麗，反而會時常提點大家有無走光，Nude Bra（隱形內衣）邊個牌子好啲，或者邊隻Mask敷完拍攝既時候會上妝啲。」一班東日女郎能夠成為互相工作中的夥伴，實在只有長時間拍攝工作中先能產生出的感覺。

黎紀君在拍攝《夜王》期間，與一眾女演員相處甚歡。（黎紀君提供）