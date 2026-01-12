金球獎｜主持盛讚里安納度成就高　再借「女友法則」結尾笑爆全場

《第83屆金球獎》香港時間今早（12/1）順利舉行完畢，由里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演的《一戰再戰》（One Battle After Another）便奪得4個獎項，包括喜劇類最佳影片、最佳劇本、最佳導演及最佳女配角（Teyana Taylor），成為電影組的大贏家。

里安納度亦憑該片入圍音樂喜劇類電影最佳男主角，可惜不敵 添麥菲查洛美（Timothée Chalamet），讓對方首嚐影帝滋味。今年大會邀請到Nikki Glaser擔任主持，而在開場時，就拿里安納度開玩笑。

事緣她揀選了部分候選人士，以嬉笑方式作介紹，講到里安納度時，本是一臉正經讚他在《一戰再戰》演出非常出色，又謂曾經和不同名導合作，更因而贏過三座金球獎，及一座奧斯卡獎項。」里安納度聽到都微微點到，一一笑納。

冷不防Nikki最後一句︰「最敬佩的是，這些成就都在你女友30歲前就達成。」立即惹來全場爆笑。這跟他身邊女友通常不過25歲的法則，非常吻合。但該玩笑還未完，Ｎikki還補一句︰「抱歉開這玩笑，我本來不想講的，但你知道嗎？我們對你真的一無所知，沒有其他笑點了，麻煩你透露多一點。」連番狙擊令里安納度都無法招架，但仍保持笑容，大方接招。

