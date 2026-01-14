夜王｜Miko黃潔琪專誠來港試鏡　揭劇組最恐怖之處：3個星期肥3磅

2026年港產賀歲喜劇《夜王》由吳煒倫執導，黃子華、鄭秀文（Sammi）攜同《毒舌大狀》破億原班人馬王丹妮、廖子妤、楊偲泳、何啟華、謝君豪與新加盟的楊偉倫、Mandy譚旻萱、COLLAR成員李芯駖、林熙彤、Miko黃潔琪、麗英及盧鎮業等主演，齊聚夜總會獵艷迎接馬年！早前劇組公開一眾飾演公關小姐的女演員名單，其中素來有「翻版林明禎」大馬女神Miko黃潔琪飾演Mickey，推出黑色吊帶低胸透視造型海報時已驚艷百萬粉絲！

《夜王》由吳煒倫執導，黃子華、鄭秀文攜同《毒舌大狀》破億原班人馬主演。（《夜王》電影劇照）

Miko推出黑色吊帶低胸透視造型海報後引起網民暴動瘋傳！（《夜王》角色海報）

現年31歲的黃潔琪為馬來西亞百萬網紅，於社交媒體追踪高達106萬，及後因為練好流利廣東話赴香港發展，曾客串《不是你不愛你》、去年主演《阿媽有喜》與袁詠儀飾演母女，亦拍攝過不少電視旅遊及綜藝節目。為爭取《夜王》演出機會，黃潔琪就算當時未知作品由偶像黃子華、鄭秀文主演，仍特意飛來香港試鏡，更花心思配合夜總會題材，選擇一條剪裁性感閃耀的裙裝應試。黃潔琪試鏡後心底仍未知成功與否，直至得悉中選、可以辦理簽證一刻，一切仍覺得毫不真實。

黃潔琪為爭取《夜王》演出機會，特意來香港試鏡。（黃潔琪IG圖片）

黃潔琪更特意選擇一條閃耀裙裝試鏡。（黃潔琪IG圖片）

在拍攝《夜王》期間，黃潔琪對偶像黃子華與鄭秀文的印象尤其深刻，憶述第一次面聖子華神的情景：「最深刻係第一次喺片場見到子華哥，佢會靜靜哋行入化妝間，坐喺角落望住大家；而Mi姐（鄭秀文）氣場真係好強，令我有種莫名奇妙嘅敬畏！」Miko更留意到，劇組為鄭秀文安排一位助手，隨時候命取出鏡子讓Sammi檢查妝髮，Miko當時心想自己亦想成為那一位貼身助手！在劇組中，黃潔琪亦遇上同樣來自馬來西亞的廖子妤，首次合作便建立雙方信任與安全感：「佢好樂意、好有耐性咁教我呢個第一次參與香港拍攝團隊嘅新人，令我喺陌生環境入面安心好多！」

黃潔琪在劇組中對黃子華與鄭秀文印象最深。（黃潔琪IG圖片）

黃潔琪作為《夜王》EJgirls之一，與劇組其他女演員亦相處甚歡，笑言一眾女演員每日聚腳於化妝間，一邊食零食一邊傾計，話題離不開拍攝內容。黃潔琪更笑言劇組「最恐怖」之處，在於黃子華、鄭秀文每日輪流萬歲：「子華哥、Mi姐同其他演員輪流請大家食萬歲點心、飲嘢、食雪糕！入姐短短三個星期，我就肥咗三磅！」