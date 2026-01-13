匿殺｜內地票房破3億開畫勝《尋秦記》　張鈞甯日練7小時變打女

英皇電影聯合出品及發行《匿殺》即將於1月24日上映，為馬來西亞導演柯汶利執導的懸疑動作犯罪電影，主演陣容包括彭昱暢、張鈞甯領銜主演，黄曉明特邀主演，更有徐嬌等實力派演員參演。內地累積票房勁破3億，成為開畫票房冠軍之作，同時開畫首三天單日票房更勝《尋秦記》。

懸疑動作犯罪電影《匿殺》由張鈞甯領銜主演。（《匿殺》電影劇照）

懸疑動作犯罪電影《匿殺》由彭昱暢領銜主演。（《匿殺》電影劇照）

《匿殺》由馬來西亞導演柯汶利執導，彭昱暢、張鈞甯領銜主演，黄曉明特邀主演。（《匿殺》電影劇照）

電影《匿殺》是導演柯汶利繼《誤殺》、《默殺》後打造的「殺」宇宙最新力作，講述了地獄畫手方天陽與警界戰神方正楠姐弟追查離奇連環命案，卻發現神秘兇手在用一場遲來的復仇揭開十五年前塵封黑幕的故事。

《匿殺》講述離奇連環命案，但原來主謀為了復仇而作案。（《匿殺》電影劇照）

姜皓文亦有參演《匿殺》。（《匿殺》電影劇照）

王迅亦有參演《匿殺》。（《匿殺》電影劇照）

黃曉明特邀主演：看到這麼複雜的角色很興奮！

早前在電影《匿殺》首映禮上，主演張鈞甯、黃曉明與彭昱暢等分享拍攝過程中的趣事與心得，三人對彼此的演出，均給予高度評價。彭昱暢透露：「方天陽在電影中經歷了從膽怯到勇敢的成長蛻變，為了保護姐姐和全火車的人，人物做了非常勇敢的決定。」；而張鈞甯表示：「導演很擅長挖掘演員不同的一面，這次給方正楠這個角色設計了很多動作戲，非常具有挑戰。」至於黃曉明坦言：「看到蔡民安這麼複雜的角色很興奮，這是自己跟導演的一次雙向奔赴。」徐嬌亦表示沒想到導演會找自己演出反差這麼大的角色，但演得非常過癮。

張鈞甯與彭昱暢飾演姊弟。（《匿殺》電影劇照）

黃曉明形容角色非常複雜。（《匿殺》電影劇照）

張鈞甯為做打女訓練兩個月每日七小時

其中，張鈞甯今次更要兼顧連場動作場面，她飾演的方正楠在拳館以一敵十的戲份更成為焦點。張鈞甯透露導演柯汶利要求一鏡到底，為了打得行雲流水，拳拳到位，她跟著動作指導伍剛及其團隊訓練了將近兩個月，從基本功一直練到空中旋轉等高難度動作，每天訓練7個小時，但這也讓她一開始就從力量感上走進了方正楠這個角色。

張鈞甯為變成打女訓練兩個月、每日長達七小時！（《匿殺》電影劇照）

除了動作場面精彩，戲中張鈞甯與彭昱暢的姐弟情亦非常感人，張鈞甯表示，方正楠和方天陽雖然不是親姐弟，卻從小相互扶持長大，情感綁得很深，弟弟為救姐姐做出了非常勇敢的決定，而姐姐也在經歷這些的過程中不斷思考原先堅持的事情是不是對的，所以才有了觀眾覺得很爽燃的一幕，那是方正楠內心的痛苦與糾結積累到最後的爆發，「前面的隱忍有多少，反過來的爆發力就會有多大」。