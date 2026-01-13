尋秦記電影版︱雪梨不敢酒後再錫項少龍　林峯講有味笑話被敲頭殼

《尋秦記》電影版自去年12月31日上映後，至今兩星期內大破6600萬元票房，大受觀眾歡迎。《尋秦記》劇組今日（13日）舉行台前幕後慰勞宴，總監製兼男主角古天樂攜同林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名等一眾演員出席，更獲劇集版「雅夫人」雪梨到場支持！林峯、雪梨與徐偉棟於宴會前合照，促成「趙盤雅夫人」母子及雪梨現實母子同框奇景，兩位孝順仔更一人一邊啜媽媽的面珠，場面非常溫馨！

古天樂攜同宣萱、林峯、郭羨妮、滕麗名、朱鑑然一同出席《尋秦記》慶功宴。（陳順禎 攝）

《尋秦記》劇組同慶票房臻至6600萬元。（陳順禎 攝）

「盤兒」林峯與「雅夫人」雪梨事隔25年再次罕有同場。（陳順禎 攝）

雪梨與兒子徐偉棟分別參演《尋秦記》劇集版及電影版。（陳順禎 攝）

林峯、雪梨及徐偉棟一齊出席《尋秦記》慶功宴，促成雅夫人、盤兒、未來人Dan罕有同框。（陳順禎 攝）

雪梨與「盤兒」林峯、兒子徐偉棟同框，兩位囝囝一同錫媽媽面珠墩場面溫馨！（陳順禎 攝）

雅夫人首映錫項少龍 雪梨：飲咗白酒衝口而出、冇心嘅！

林峯、雪梨與徐偉棟於宴會前接受傳媒訪問，雪梨繼上次首映後再露面，被問到錫古天樂面頰引起瘋傳的片段，雪梨回應表示：「上年嘅事喇，過去咗、抹咗佢啦！（今年再錫？）梗係唔會啦！（當日為何有興致？）廿五年冇見啦，同埋飲咗少少白酒、咁就衝口而出、冇心嘅！」兒子徐偉棟隨即開玩笑：「後生女唔好亂咁飲酒呀，酒後亂性㗎！睇戲就唔好飲哂嘛！」雪梨難得與林峯、徐偉棟同場，對於兩位「囝囝」一齊出現，雪梨欣喜地表示：「幾奇妙㗎！一個係戲裡面個仔，長大、成熟咗咁多！（林峯：仲生埋鬚！）係喇！咁呢個就做奸角，幾錯綜複雜。」

雪梨表示當日飲酒過後興致起才衝口而出錫古天樂。（陳順禎 攝）

雪梨戲癮大接拍新戲：著旗袍要減30磅！

雪梨多年未有演戲，表示歡迎外界請她演出：「我不嬲都有戲癮，不過肥咗啫！我都有接一部戲，唔知幾時開，喺寧夏拍攝，到時要著旗袍，所以要減肥！（要減多少？）30磅！要減好快㗎咋！」當年飾演趙倩公主的鄭雪兒在《尋秦記》第二結局裡驚喜現身，雪梨當年與雪兒對手戲份極多，興奮地表示：「好靚女呀！佢染返黑頭髮好靚！（續集加入？）要古老闆揸主意，我揸唔到主意呀！」

雪梨表示新戲要著旗袍、要減30磅。（陳順禎 攝）

談到《尋秦記》有機會推出加長版，林峯表示心目中有一場戲非常希望能夠加插：「我最想睇一場戲，唔講得係乜，但係陶總管嗰條line嘅，大家估下係講咩啦！」林峯亦就網上瘋傳疑似演員片酬榜，回應表示：「除非係官方啦，如果唔係睇下就算喇！不過證明大家好在意我哋套戲，我自己嚟講演好戲就最緊要！」

林峯表示希望加長版會加插一場與陶總管有關的戲份。（陳順禎 攝）

林峯表示片酬資料並非官方消息，但證明影迷關注《尋秦記》。（陳順禎 攝）

林峯亂講有味笑話被雅夫人出手敲頭殼

徐偉棟自去年起與姚子羚傳出緋聞，徐偉棟表示未知緋聞女友有否入場觀賞新作：「吓？唔知喎……不過佢自己公司咁出名嘅戲（劇集衍生），佢應該會睇嘅，不過唔知係唔係睇我啫！」媽媽雪梨被問到姚子羚時，則表示未見過面：「冇呀，冇見過！我唔理佢有冇女朋友㗎喎，最緊要佢獨立、身體健康，佢要拍拖係佢嘅事。」林峯隨即開有味玩笑指：「搵到女朋友證明身體都好健康！」雪梨見林峯亂開玩笑，隨即出手敲「盤兒」頭殼！

林峯亂講有味笑話被「雅夫人」雪梨敲頭殼！（陳順禎 攝）

林峯最近忙於宣傳，談到帶妻女觀賞新戲的機會，他透露：「最近忙緊報小學，但我老婆有帶佢去睇。（會怕爸爸好惡？）唔惡，嗰啲係帝王嘅氣勢！我平時喺屋企地位好低！（有否重溫劇集版？）睇返依家呢個新版本啦，起碼演技我會有信心啲！」當年同場演出的雪梨則表示：「當時佢都好演技，叫我真係打佢塊面，我話『阿仔…會暈㗎喎！』」林峯隨即雙眼發光，表示記憶猶新：「我好記得呢一幕，啪一聲打落嚟，我真係停頓咗一秒！勁喎真係！但個頭套仲喺到、冇飛甩！」對於媽媽在劇集的演出，徐偉棟則表示：「以前細個有睇呀，我阿妹（徐穎堃）仲記得睇到佢畀人凌辱然後死，我哋搵張被冚住個頭，唔敢睇落去！但最近重新睇一次，就敢睇埋落去喇！」