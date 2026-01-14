尋秦記電影版｜項寶兒第三位娘親竟非善柔　真身僅大3歲擁神顏值

香港歷史穿越鉅製電影《尋秦記》，由古天樂擔任總監製兼男主角，率領劇集原班人馬林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名等主演，更加入苗僑偉、白百何、朱鑑然、洪天明等主演新角色，上映後創下香港史上最高開畫票房港產片紀錄，日前更累積至6600萬元票房！《尋秦記》一眾電影版新角色中，以善柔山寨中一眾徒弟最為觀眾熟悉，除了張繼聰、廖子妤等如今當紅演員外，更有一位擁有神級顏值的山寨女俠原來與項寶兒做過母子，讓寶兒第三位「娘親」曝光，但竟然並非善柔？

《尋秦記》電影版上映後創下香港史上最高開畫票房港產片紀錄，日前更累積至6600萬元票房！（《尋秦記》電影版劇照）

朱鑑然於《尋秦記》裡飾演少年項寶兒。（《尋秦記》劇照）

郭羨妮飾演的琴清為項寶兒的其中一位娘親。（《尋秦記》劇照）

宣萱飾演的烏廷芳、郭羨妮飾演的琴清皆為項寶兒的娘親。（《尋秦記》電影版劇照）

項少龍一家四口於《尋秦記》開場生活本來相當安逸。（《尋秦記》微博圖片）

《尋秦記》善柔一方的山寨村民，有張繼聰、廖子妤飾演的角色。（《尋秦記》電影版劇照）

朱鑑然與「第三位娘親」真實年齡僅差三歲

現年39歲的華裔加拿大演員顏子菲（Belinda），原來去年曾與朱鑑然合演劇集《太陽星辰》飾演母子。雖然顏子菲僅比剛滿37歲的朱鑑然大三年，但在劇集中犧牲美貌、化老妝上陣演活患失智症的老婦，全程入型入格，與朱鑑然在老人院的對手戲份更賺人熱淚！顏子菲作為朱鑑然的「娘親」，二人因為《尋秦記》電影版在大銀幕相聚，更在山寨橋段中同場，畫面相信令觀眾會心微笑。

顏子菲與朱鑑然曾於劇集《太陽星辰》飾演母子。（《太陽星辰》劇集劇照）

顏子菲與朱鑑然曾於劇集《太陽星辰》飾演母子。（《太陽星辰》劇集劇照）

顏子菲於劇集裡犧牲靚樣，化老妝上陣。（《太陽星辰》劇集劇照）

顏子菲真實年齡其實僅比朱鑑然年長三歲。（《太陽星辰》劇集劇照）

顏子菲與朱鑑然上演母子，在老人院對手戲裡相當賺人熱淚。（《太陽星辰》劇集劇照）

顏子菲為《尋秦記》新登場的角色之一。（顏子菲IG圖片）

顏子菲為山寨顏值擔當之一，配劍造型非常有型！（顏子菲IG圖片）

顏子菲分享自己射箭英姿的劇照。（顏子菲IG圖片）

顏子菲分享自己射箭英姿的劇照。（顏子菲IG圖片）

顏子菲為「顏值最高」山寨女俠之一！（顏子菲IG圖片）

顏子菲晒「母子」合照超溫馨

顏子菲昨晚（13日）分享兩張與朱鑑然的合照，分別攝於《太陽星辰》及《尋秦記》劇組，但化老妝與真實樣貌對比之下反差極大！顏子菲在合照下溫馨地寫上：「Photo 1：我個仔；Photo 2：人哋個仔；Photo 3：抽到個仔。」原來Belinda亦有追隨潮流抽《尋秦記》角色卡，「囝囝」項寶兒亦成為珍藏之一，只可惜顏子菲飾演的女俠未有機會囊括在角色卡系列之中。

顏子菲與「囝囝」朱鑑然於《太陽星辰》劇組裡合照，其實兩位年齡只差三歲！（顏子菲IG圖片）

顏子菲與「囝囝」朱鑑然於《尋秦記》山寨場景裡重遇合照。（顏子菲IG圖片）