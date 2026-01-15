電競女孩｜伍詠詩自爆《尋秦記》山寨刪減戲份：同大王打到吊威吔

香港電競題材電影《電競女孩》，由廖婉虹監製，白瑋琪、楊帆執導，袁澧林、郭爾君、張蔓莎、伍詠詩、吳家忻、陳宗澤主演。《電競女孩》昨日（14日）舉行主題曲MV首播會，播出由張蔓莎與張天穎聯合作曲與主唱新歌，吸引現場過百粉絲圍觀！《電競女孩》一眾主演於主題曲首播會上接受傳媒訪問，預告電影將於2月25日及26日舉行首映活動，屆時各位Gamer Girls將會以遊戲造型於其中一場活動亮相，更預告會開金口演唱合奏主題曲，讓影迷粉絲大感期待！

《電競女孩》由袁澧林、郭爾君、張蔓莎、伍詠詩及吳家忻主，張天穎則與張蔓莎為主題曲聯合作曲及主唱。（陳順禎 攝）

《電競女孩》一眾主演預告首映將於2月25、26日舉行。（陳順禎 攝）

伍詠詩自爆與林峯對打：打到要吊威吔！

《電競女孩》一眾主演中，伍詠詩同時為《尋秦記》電影版演員之一，飾演善柔旗下山寨的其中一位女俠。對於《尋秦記》票房早前衝破6600萬元佳績，伍詠詩表示：「希望《電競女孩》同《尋秦記》嘅票房都係天命最高啦！票房最高！」古天樂前日（13日）透露若推出《尋秦記》加長版，希望增補山寨部份的劇情，伍詠詩作為山寨一員，表示自己亦有戲份未面世，自爆與林峯有動作戲：「有好多刪減咗嘅，其實我同大王（林峯 飾）係有交手嘅！我都希望可以面世，等大家見到我嘅好身手！第一次拍古裝片、拍打戲，同大王打點都有啲緊張！六年前嘅我係個小朋友嘛！同大王打到要吊威吔呀！」

伍詠詩透露自己在山寨有不少刪減戲份。（陳順禎 攝）

伍詠詩透露與林峯飾演的秦王有對打戲份！（《尋秦記》電影劇照）

袁澧林邀古天樂聯乘：搵佢打機諗個角色畀佢

對於《尋秦記》票房大成功兼成為話題作品，袁澧林表示早已邀請古老闆進行聯乖：「我有問佢可唔可以一齊拍Reels，佢好快咁應承咗！《尋秦記》同Gamer Girls可以嚟一個聯乘！搵佢打機，但要諗個角色畀佢！」Alma郭爾君則提議：「個角色就係古天樂！」伍詠詩笑言：「就搵項少龍打機啦！」

袁澧林早已邀請老闆古天樂將《尋秦記》及《電競女孩》進行聯乘。（陳順禎 攝）